O NEC inicia na noite de quinta-feira sua campanha na Liga Europa contra a Juventus, que, segundo as casas de apostas, é a grande favorita para vencer o torneio. No papel, a Velha Senhora continua sendo uma potência europeia, mas o especialista em Serie A Wesley Victor Mak vê chances suficientes para o NEC aprontar em Turim.

Mak, que trabalha na empresa de estatísticas Opta, torce pela Juventus há muitos anos e tenta assistir a um jogo em casa a cada temporada. No momento, porém, há pouco motivo para um torcedor do clube italiano ficar feliz.

Início ruim de temporada

“Sete pontos em quatro jogos já é um dos piores inícios de temporada desde que a Juve foi campeã em 2019/20. Só quando Allegri voltou pela primeira vez como treinador é que foram somados dois pontos em quatro partidas”, lembra Mak. “Ainda não existe de fato uma ideia clara. Nos últimos três anos, treinadores foram demitidos no meio da temporada repetidamente, porque simplesmente não funcionava. No último ano foi Igor Tudor. Antes dele, Thiago Motta, e antes ainda, Massimiliano Allegri.”

“Normalmente, a Juve era justamente um clube muito tranquilo. Na prática, nunca se demitia um treinador durante a temporada, e agora isso aconteceu três vezes seguidas. Depois daquela contratação de Luciano Spalletti, em outubro de 2025, era de se esperar alguma linha de jogo, uma filosofia de futebol clara. Mas isso já não apareceu de verdade na temporada passada. A duas rodadas do fim, a Juve caiu de repente da terceira para a sexta posição, e acabou ficando sem vaga na Champions League.”

Também nesta temporada ainda não há exatamente uma linha de jogo perceptível na Juve, afirma Mak. “No último fim de semana, a Juve enfrentou o Sassuolo. Ali deu para ver que, quando pega um time moderno que tem coragem de jogar, sofre de imediato. O Sassuolo é um adversário que a Juventus, no papel, deveria vencer com facilidade, mas durante sessenta minutos a bola só ficou rodando de um lado para o outro.”

Depois que o Sassuolo conseguiu abrir o placar no meio da segunda etapa, o duelo da Serie A finalmente esquentou. O reserva Edon Zhegrova deixou a Juve em igualdade no fim, mas o Sassuolo voltou a ficar na frente aos 89 minutos.

Com o segundo gol, Zhegrova parecia dar à Juve ao menos um ponto nos acréscimos, mas nos segundos finais tudo deu errado mesmo assim. Justamente o jogador emprestado pela Juve, Vasilije Adzic, aproveitou uma defesa amadora dos visitantes e garantiu assim os três pontos para o Sassuolo.

Lista enorme de lesões

“Depois do jogo, Spalletti disse que a ordem era ir com tudo atrás do 2 a 3, mas simplesmente não dá para isso ser um grande clube. Tudo depende de circunstâncias aleatórias”, conclui Mak. O que também não ajuda são as muitas lesões. Kenan Yildiz, o capitão Manuel Locatelli e Képhren Thuram estão fora de combate por um período mais longo de qualquer forma e fizeram muita falta nas últimas semanas.

“Yildiz é, de longe, o melhor jogador do elenco, mas está fora até o fim de novembro com uma pequena fratura no pé. Locatelli é o capitão. Eu, particularmente, não sou exatamente fã dele, mas, na falta de opção melhor, é um jogador útil para escalar. Ele teve uma ruptura no menisco e não volta a atuar neste ano civil.”

A Juve precisa torcer para que Weston McKennie e Andrea Cambiaso, ausentes nos últimos jogos por lesão, estejam em condições de enfrentar o NEC. Mak, porém, não é otimista. “Eles já treinam mais com o grupo. Pode ser que estejam na lista para o jogo. Só não consigo imaginar que os dois comecem entre os titulares. Talvez possam entrar nos vinte minutos finais.”

Mak também está longe de ficar satisfeito com a política de transferências da Velha Senhora. “Os únicos meio-campistas que eles têm neste momento são Douglas Luiz e Teun Koopmeiners. Na verdade, os dois já podiam ter saído em duas janelas de transferências de verão seguidas. Como torcedor da Juve, isso não anima ninguém.”

A Juventus precisa sobretudo torcer para que o zagueiro brasileiro Bremer atinja seu nível normal. “Em geral, ele é bastante sólido, mas contra o Sassuolo também cometeu alguns erros. Se você olhar para a constância de desempenho, McKennie é o melhor jogador que eventualmente pode atuar contra o NEC. Embora esteja justamente voltando de lesão.”

'Os meio-campistas da Juve jogam sem confiança'

Enquanto o NEC, sob o comando do técnico Dick Schreuder, apresenta semana após semana um futebol reconhecível e atraente, a Juve depende nesta temporada principalmente de lampejos individuais no ataque. “O plano tático me parece ser: dê a bola para um dos pontas”, diz Mak. “Francisco Conceição joga pela direita e, na esquerda, está o jovem Kerim Alajbegovic, de dezoito anos, contratado do Bayer Leverkusen por 32 milhões de euros.”

Principalmente se o NEC pressionar com intensidade, ele não consegue imaginar a Juve saindo disso com facilidade. “Os meio-campistas jogam sem confiança e os defensores, na verdade, preferem não receber a bola.”

Mak acredita que o NEC precisa ser capaz de conseguir um bom resultado em Turim. Ele considera pequena a chance de a Juve atropelar os neerlandeses com muita facilidade. “Claro que a Juve tem mais qualidade individual, mas o senso coletivo deve ser muito melhor no NEC. No último domingo, a Juve não teve um único jogador italiano de linha entre os titulares, e também havia poucos jogadores que realmente têm ligação com o clube.”

“Bremer é o único que teve bom desempenho e, no gol, está Guglielmo Vicario, que era torcedor do clube quando criança. E, se você olhar quanta crítica Douglas Luiz, Teun Koopmeiners e todos esses outros jogadores receberam nos últimos anos por não jogarem bem... Isso também não cria exatamente um bom ambiente dentro do clube.”

No momento, a Juve tem três jogadores com passagem pela Eredivisie sob contrato. Alguém que, de qualquer forma, não terá minutos contra o NEC é Arkadiusz Milik. O ex-Ajax não foi inscrito pela Juve na Serie A nem na Liga Europa. “Acho que, nos últimos três anos, ele rompeu o ligamento cruzado duas vezes. Ainda tentaram ver se uma transferência para um clube do mundo árabe era possível, mas isso no fim não saiu do papel. Milik ainda está sob contrato com a Juve como uma espécie de goodwill.”

Teun Koopmeiners, por outro lado, é esperado entre os titulares. O internacional da seleção holandesa atuou com frequência como zagueiro central na temporada passada. Por causa das muitas lesões no meio-campo, ele provavelmente terá de fazer a proteção ao lado de Douglas Luiz na noite de quinta-feira.

Mak se surpreenderia se Koopmeiners conseguisse conduzir a Juve contra o NEC. “Há duas semanas, ele marcou contra o Parma. Na verdade, essa foi sua primeira ação realmente importante desde o jogo da Champions League contra o Galatasaray, quando marcou duas vezes sem querer. Fora isso, ele não é nem sombra do Koopmeiners que vimos na Atalanta. Lá, ele marcava regularmente de longe e estava por todo o campo durante noventa minutos. Na Juve, às vezes você tem a sensação de que Koopmeiners pensa: não faço ideia do que preciso fazer aqui.”

Mak, porém, faz uma ressalva. “Há pouquíssimos jogadores que saem da Atalanta e rendem bem em outro lugar. A sensação é de que muitos jogadores também não conseguem atingir seu nível normal assim que passam a jogar na Juve. Não existe exatamente uma explicação para isso. Vimos isso no passado um pouco com Matthijs de Ligt. E na temporada passada com caras como Jonathan David e Loïs Openda, que são ótimos jogadores. David e Openda, em seus novos clubes Atlético de Madrid e Olympique Lyon, voltam ‘simplesmente’ a balançar as redes com facilidade.”

Conceição pode machucar o NEC?

Francisco Conceição pode ser quem faça a diferença para a Juve contra o NEC na noite de quinta-feira. O ponta português não conseguiu render plenamente no Ajax e rapidamente ficou infeliz em Amsterdã. Conceição acabou revitalizando a carreira no FC Porto e, assim, conquistou uma transferência de peso para a Juve, onde se tornou titular absoluto.

Seu rendimento, porém, ainda deixa um pouco a desejar. Na temporada passada, ele somou apenas 3 gols e 5 assistências em 31 partidas da Serie A. “Se o Conceição finalizar com dez por cento a mais de precisão, pode chegar aos dois dígitos”, prevê Mak. “Em 2026, ele já acertou a trave ou o travessão seis vezes. Ele ainda é um pouco um jogador de momentos, que dribla muito bem e é rápido. Conceição trabalha duro e hoje também recompõe com entusiasmo. É dele que vem atualmente o maior perigo. Só que, sem rendimento, isso naturalmente também não ajuda tanto.”

Será interessante ver como a Juve vai a campo contra o NEC na quinta-feira. Randal Kolo Muani é o centroavante titular, mas talvez Spalletti opte por Nick Woltemade, emprestado pelo Newcastle United. Mak, ao menos, aprovaria essa escolha. “Kolo Muani ainda não agradou em nada. Woltemade entrou por quinze minutos na estreia. Ali, até que pareceu razoável. Ele consegue segurar melhor a bola. Contra um NEC que pressiona alto, Woltemade também parece uma opção melhor, porque a Juve naturalmente tem velocidade suficiente pelos lados.”

Juventus vulnerável atrás

Para a Juve, contra o NEC será sobretudo importante não ceder muitos chutes no alvo. “Eles concedem poucos expected goals. O problema é que toda vez que uma bola vai na direção do gol, ela entra de imediato. Isso também acontecia na temporada passada. Na época, Michele Di Gregorio estava debaixo das traves. Era um goleiro bem ruim. Em dezesseis ocasiões, o primeiro chute no alvo do adversário resultou diretamente em gol sofrido. São estatísticas bizarras.”

Segundo Mak, seu sucessor Vicario é um pouco mais sólido. “Mas contra o Milan, o primeiro chute no alvo da Juve também entrou de imediato e, fora de casa contra o Sassuolo, ele teve de sofrer três gols, embora eles tenham acertado o alvo apenas seis vezes.”

Mak também está curioso para saber se a Juve conseguirá conter o ataque do NEC. Enquanto na Serie A os defensores costumam ter adversários diretos que podem anular, Bryan Linssen vai circular muito pelo campo, enquanto Clement Bischoff e Dusan Tadic às vezes também puxam para dentro a partir da ponta.

“Normalmente, na Serie A eles colocam o Bremer contra um centroavante. Aí, em geral, dá certo. Em duelos físicos, ele quase sempre leva a melhor, mas, se também tiver de percorrer distâncias muito grandes pelo campo para seguir um jogador móvel, aí fica bem mais difícil.”

Como torcedor fiel, Mak naturalmente torce por uma vitória da Juve, mas, segundo ele, não será simples. “Eu certamente não contaria com uma vitória fácil. Se a Juve vencer, isso seria por pura qualidade ou porque o NEC jogaria com um pouco de nervosismo nas pernas. Para muitos jogadores, naturalmente será a primeira vez disputando Liga Europa em um grande estádio.”

“Na temporada passada, o NEC foi um pouco melhor do que o esperado. Marcou 77 vezes a partir de 64 expected goals. Isso é uma sobreperformance bem grande. Nesta temporada, eles estão bem mais em linha com isso. Se o NEC conseguir atingir contra a Juve o nível que mostrou no ano passado, certamente há chance de arrancar um resultado em Turim.”



