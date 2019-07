Juventus avisa Dybala que está aberta a propostas para vendê-lo

A Juventus teria informado ao agente de Dybala que pretende avaliar qualquer oferta que chegar pelo jogador. Dybala, por outro lado, espera permanecer

Paulo Dybala não está nos planos da para a temporada 2019-20, de acordo com a Goal . O time italiano pretende ser transparente com os jogadores do elenco ao se tratar de transferências e já teria comunicado o argentino sobre a decisão de planejar a possível venda.

Até o momento, nenhum clube interessado em Dybala bateu na porta da Velha Senhora. Algumas pesquisas tímidas e sugestões de trocas ocorreram, mas zero propostas oficiais. Como a Juventus estaria se preparando para um futuro sem o atleta? Resposta simples: divulgando que o atleta está livre no mercado de contratações.

O treinador Maurizio Sarri, vale lembrar, não faz segredo ao apreciar fortemente as qualidades táticas de Dybala. Mas caso uma oferta intrigante chegar para a Juve, seria levada em consideração. Enquanto isso, o atleta de 25 anos começa a avaliar planos alternativos.