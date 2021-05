Gianluigi Buffon confirma segundo adeus à Juventus e busca novo clube

Goleiro de 43 anos deve seguir atuando na próxima temporada, mas longe do Allianz Stadium

Pela segunda vez na carreira, Gianluigi Buffon se despede da Juventus, clube onde é ídolo mas atuou pouco na atual temporada. O próprio goleiro anunciou que deixará a equipe de Turim ao fim de seu contrato, no próximo mês de junho.

Em entrevista para a beIN Sports, o goleiro de 43 anos não confirmou onde jogará na próxima temporada e deixou em aberto até a possibilidade de encerrar a longeva carreira. Em março, o goleiro havia cogitado seguir atuando até 2023.

"O meu futuro está claro e traçado: este ano, essa bela e longa experiência com a Juventus terá um fim definitivo. Ou encontro uma situação que me motive ou paro de jogar e tenho uma experiência de vida diferente. Ainda estou refletindo", disse.

Este será o fim da segunda passagem de Buffon pela Velha Senhora. A primeira passagem foi entre 2001 e 2018, quando trocou Turim por Paris e atuou por uma temporada no PSG. Com 683 partidas pela Juventus, Buffon entrou em campo apenas em 12 oportunidades, sendo reserva do polonês Szczęsny em boa parte dos jogos.

O arqueiro comentou sobre a atual temporada da Juventus, em que o desempenho foi aquém do esperado. O time caiu nas oitavas de final da Liga dos Campeões e está fora da zona de classificação para a disputa do torneio em 2021/22. Na quinta colocação no Italiano, o time disputará a Liga Europa se mantiver tal desempenho nas rodadas finais, precisando vencer e torcer contra os rivais para conseguir uma vaga na Champions League.

"Faltou continuidade. No final, nos jogos contra os cinco ou seis melhores times na classificação, muitas vezes ganhamos, às vezes empatamos, às vezes perdemos. Mas sempre jogamos de maneira equilibrada. Perdemos alguns pontos estúpidos. Isso significa que você está uma equipe que ainda precisa crescer e amadurecer do ponto de vista pessoal".