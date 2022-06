Juventus avança em conversas por Di María, e contratação fica mais próxima

Argentino está em negociações com Velha Senhora, mas alguns pontos ainda discordam; contrato avalia de R$ 36 a 41 milhões por ano, aproximadamente

As negociações entre Juventus e Angel Di Maria chegaram a uma etapa crucial. O acordo entre a Velha Senhora e o argentino estão entrando em pleno andamento e, após os contatos dos últimos dias, a próxima semana já pode ser decisiva para entender se o futuro do agora ex-jogador do PSG estará na Itália.

Di Maria, que deixou o clube parisiense após uma longa história de sete anos, está atualmente discutindo com a Juventus sobre o contrato que o vincularia ao clube. As últimas conversações não tiveram o efeito desejado de reduzir a distância entre as partes.

A Juve continua a propor um contrato de dois anos - também por razões fiscais e burocráticas, além do aspecto técnico - enquanto Di Maria quer um contrato de um ano para terminar sua carreira na Argentina.

O aspecto econômico é diferente, com um contrato de 7 a 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 36 a 41 milhões) líquidos por ano e um acordo que pode ser alcançado mais tranquilamente entre jogador e clube.

Getty

Novos contatos entre as partes são esperados a partir de amanhã, terça-feira (07). Di Maria não mudou de ideia e quer um acordo de uma temporada para assinar com os Bianconeri, que agora são chamados a tomar uma decisão final: eles atendem ao pedido do argentino ou se voltam para outros alvos?

Todas as cartas estão sobre a mesa e Di Maria já descobriu as dele. Agora cabe aos Bianconeri decidir o que fazer e comunicar a escolha ao jogador e sua comitiva.