Juventus, Arsenal e Barcelona: Quem são os vencedores e perdedores do mercado de janeiro?

O mercado de transferências de futebol segue se recuperando dos efeitos da Covid-19. Se isso é positivo ou negativo, é muito relativo, mas o que está claro é que os clubes atingidos pela crise financeira causada pela pandemia de coronavírus estão começando a movimentar o mercado.

De fato, a segunda janela de transferências de janeiro com maior gasto na história da Premier League acaba de fechar, com o Liverpool contratando Luis Díaz, do Porto, por 50 milhões de libras.

No entanto, houve alguns negócios muito significativos realizados em outros lugares da Europa.

A Juventus, por exemplo, anunciou seu retorno como grande impulsionadora do mercado com um acordo de 75 milhões de euros pelo atacante da Fiorentina, Dusan Vlahovic, enquanto o Barcelona parece se recuperar com algumas contratações para o setor ofensivo.

Então, quem são os grandes vencedores e perdedores da janela de transferências de janeiro? GOAL analisa detalhadamente o mercado.

Vencedor: Juventus

As jogadas da Juventus nesta janela foram impressionantes. O clube italiano surpreendeu ao contratar o atacante mais procurado do mercado, Dusan Vlahovic, além de agir cedo e decisivamente para contratar Denis Zakaria, que era do Borussia Monchengladbach, e ficaria sem contrato no final da temporada.

Com essa jogada, o time resolveu seus dois maiores problemas: a falta de gols no ataque e a falta de qualidade no meio-campo.

O time também foi preciso ao reforçar a defesa com Federico Gatti, do Frosinone. E, ainda por cima, a Juve também conseguiu algo com o qual lutou horrivelmente nos últimos anos: negociar jogadores encostados.

O clube negociou Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski para o Tottenham por potencialmente 70 milhões de euros no total.

Depois, há o fato de que a Juve finalmente conseguiu encontrar um clube para Aaron Ramsey, com o galês se juntando ao Rangers por empréstimo.

Perdedor: Arsenal

Certamente o Arsenal foi o verdadeiro perdedor desta janela, já que não conseguiu fazer uma única contratação.

Os Gunners recrutaram diversos jogadores na janela anterior. Infelizmente, porém, as esperanças do Arsenal de garantir um retorno à Liga dos Campeões devem agora ser consideradas em um risco real agora.

Arteta nunca escondeu o fato de que sente que seu elenco está sobrecarregado e o objetivo do clube era trazer um meio-campista de qualidade e um goleador confiável em janeiro.

No entanto, embora Arthur estivesse disposto a se mudar para o norte de Londres e a Juventus estivesse pronta para deixá-lo ir, o brasileiro acabou ficando em Turim, conforme a GOAL antecipou.

Negociar Pierre-Emerick Aubameyang com o Barcelona fazia todo o sentido, é claro. Ainda assim, o clube não conseguiu encontrar um goleador para a posição.

A preocupação deve ser que os Gunners acabem pagando um preço alto no final da temporada por não gastarem dinheiro em janeiro.

Vencedor: Barcelona

Não há como esconder o fato de que o Barcelona continua em uma situação financeira difícil. No entanto, isso só torna o trabalho feito por Mateu Alemany nesta última janela de transferências ainda mais extraordinário.

Há muito tempo existem preocupações sobre Adama Traore, enquanto ainda não sabemos se Pierre-Emerick Aubameyang é um jogador em declínio ou simplesmente passando por uma má fase.

No entanto, Ferran Torres já tem a aparência de uma contratação fantástica para o Barça, que indica um futuro melhor.

Apenas registrar jogadores é uma luta para o Barça no momento e, no entanto, o diretor esportivo da equipe conseguiu reformular completamente a linha de ataque do clube em uma janela, reestruturando o contrato de Samuel Umtiti e enviando Philippe Coutinho por empréstimo ao Aston Villa.

A situação de Ousmane Dembélé ainda precisa ser resolvida, mas Xavi agora está em uma posição em que não precisa mais confiar no francês.

Perdedor: Jesse Lingard

Anthony Martial deixou claro que queria deixar o Manchester United, então, o atacante francês acabou sendo emprestado ao Sevilla.

Donny van de Beek não estava tendo tempo de jogo suficiente no Old Trafford e, por isso, passará a segunda metade da temporada emprestado ao Everton.

Jesse Lingard queria desesperadamente encontrar um novo clube enquanto entramos em um ano de Copa do Mundo, mas a esperança da Inglaterra permanece em Manchester.

De acordo com fontes da GOAL, Lingard conversou com o Ralf Rangnick no dia do prazo da janela de transferências. O jogador de 29 anos, porém, não estava com falta de pretendentes, com West Ham, Tottenham e Newcastle todos registrando interesse em seus serviços.

No entanto, depois de não chegar a um acordo com este último sobre uma cláusula contratual, o United bloqueou a saída de Lingard.

O clube acredita que o jogador ainda tem um papel importante a desempenhar dentro de um elenco, que ainda está em três competições.

No entanto, o fato é que Lingard não está onde ele quer estar agora. Depois de um período sensacional de empréstimo de seis meses no West Ham na última temporada.

Vencedor: Christian Eriksen

O técnico do Brentford, Thomas Frank, treinou Christian Eriksen pela última vez quando ele comandava o sub-17 da Dinamarca.

O técnico de 48 anos disse ao site oficial do clube londrino esta semana: "Muita coisa aconteceu desde então".

Desde o tempo em que trabalharam juntos, Eriksen se estabeleceu como um dos craques mais empolgantes da Europa, no Ajax, tornou-se uma estrela da Premier League no Tottenham e depois conquistou um título da Serie A, com a Inter.

Eriksen, que sofreu um mal súbito durante uma partida da Eurocopa com a Dinamarca, conseguiu se recuperar, embora não pudesse continuar na Inter de Milão por conta de um aparelho implantado no coração.

Eriksen voltou a treinar com o Ajax e deixou claro que gostaria de voltar aos gramados. Quando a janela de transferências de inverno começou a fechar, Eriksen ainda estava sem clube.

No entanto, uma mudança para Brentford foi anunciada no dia do fechamento da janela. Pode não ter sido a maior transferência da janela, mas você não encontrará uma mais popular em nenhum lugar do mundo.

Mais uma vez, todo o mundo do futebol está torcendo por Christian Eriksen.