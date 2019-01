Juventus anuncia chegada por empréstimo de Martin Caceres

Jogador uruguaio já defendeu a Velha Senhora na temporada 2009/10 e depois de 2011/12 a 2015/16

Martín Cáceres está de volta a Juventus. O clube italiano anunciou nesta terça-feira (29) a chegada por empréstimo até o fim da temporada do jogador uruguaio, que estava na Lazio.

"A Juventus anuncia o acordo com a Lazio para a cedência temporária até 30 de Junho 2019, os direitos do jogador Jose Martín Cáceres Silva, num acordo de 600 mil euros a serem pagos pagar na atual temporada", disse a Juve em nota oficial.

Essa será a terceira passagem do zagueiro pela Juventus. O uruguaio defendeu o clube na temporada 2009/2010 vindo do Barcelona e de 2012 a 2016, do Sevilla.

Pela Velha Senhora, Cáceres conquistou cinco vezes a Serie A (2012/13, 2013/14, 2014/15 e 2015/16) duas Copas da Itália (2014/2015 e 2015/2016) e três Supercopa da Itália (2012, 2013 e 2015).