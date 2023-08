Juventude x Vila Nova ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (7), no Estádio Alfredo Jaconi; veja como acompanhar na TV e na internet

Brigando pelo G-4, Juventude e Vila Nova se enfrentam nesta segunda-feira (7), às 18h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 22ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Embalado com cinco vitórias e três empates nos últimos oito jogos disputados, o Juventude entra em campo brigando pelas primeiras posições. Em sexto lugar, com 36 pontos, o Juve está a dois pontos do Criciúma, equipe que fecha o G-4.

Do outro lado, o Vila Nova, sem vencer há cinco rodadas - quatro derrotas e um empate -, chega pressionado pela vitória. No momento, soma 35 pontos e um aproveitamento de 55%.

Em 12 jogos disputados entre as equipes, o Vila Nova soma quatro vitórias, contra duas do Juventude, além de seis empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, o Vila Nova venceu por 1 a 0, com gol de Neto.

Prováveis escalações

Juventude: Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Zé Marcos, Alan Ruschel (Kelvyn); Jean Irmer, Matheus Vargas, Vini Paulista e Nenê; Victor Andrade (Tite) e Erick Farias (Fábio Gomes). Técnico: Thiago Carpini.

Vila Nova: Denis Júnior; Léo Duarte, Rafael Donato, Eduardo Doma, Diego Renan; Ralf Sousa; Everton, Henrique Almeida, Guilherme Parede; Lourenço. Técnico: Marquinhos Santos.

Desfalques

Juventude

Jadson e Ruan, suspensos, estão fora, enquanto David voltou a sentir dores no adutor da coxa.

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

