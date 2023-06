Juventude x Tombense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (11), pela 12ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Juventude e Tombense se enfrentam neste domingo (11), às 18h15 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 12ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 3, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com cinco vitórias consecutivas, o Juventude, com 18 pontos, briga por um lugar no G-4 da Série B, enquanto o Tombense, na zona de rebaixamento, com apenas seis pontos, vem de seis derrotas e quatro empates nos últimos 10 jogos disputados.

Após a demissão de Marcelo Chamusca, João Burse foi anunciado como novo técnico do Tombense. Porém, como está finalizando o curso para tirar a licença Pró da CBF, a equipe será comandada neste domingo por Julian Tobar, auxiliar técnico.

Em seis jogos disputados entre as equipes, o Juventude soma três vitórias, contra duas do Tombense, além de um empate. No último confronto válido pela Série C de 2019, o time gaúcho saiu vitorioso com um placar de 2 a 0.

Prováveis escalações

Juventude: Thiago Couto; Reginaldo, Romércio, Danilo Boza e Alan Ruschel; Jean Irmer, Jadson, Mandaca e Nenê; David e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Thiago Caprini.

Tombense: Felipe; Pedro Costa, Augusto, Wesley e Emerson; Pierre, Egídio, Marcelinho e Matheus Frizzo; Fernandão e Kevin. Técnico: Julian Tobar.

Desfalques

Juventude

Emerson Santos está no departamento médico.

Tombense

Guilherme Santos, lesionado, e Roger Carvalho, suspenso, são desfalques certos.

Quando é?