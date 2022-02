Juventude negocia contratação de Felipe Alves, do Fortaleza, por empréstimo

O Juventude negocia a contratação de Felipe Alves, do Fortaleza, por empréstimo. A informação foi publicada pelo jornal "O Povo" e confirmada pela GOAL com fontes ligadas aos dois clubes. A ideia é que o goleiro de 33 anos seja negociado até o fim deste ano. Ele tem contrato com o Leão até 2023.

Em meio às conversas em andamento, o Juventude trata a negociação por Felipe Alves com cautela. Mas há interesse dos dois lados em definir a transferência.

Felipe Alves está sem espaço no Fortaleza. Ele não joga desde 2021. Sua última partida foi no dia 20 de outubro, contra o Atlético-MG. O Leão contratou o goleiro Fernando Miguel e também tem Marcelo Boeck para a posição.

A GOAL apurou no Fortaleza que houve um problema interno entre o jogador e a comissão técnica. O goleiro não tem sido sequer relacionado para as partidas nesta temporada.

O Fortaleza entende que seria uma boa negociar Felipe Alves com o Juventude por também se tratar de um clube da Série A. Em negociação pelo goleiro, o Juventude recentemente demitiu o técnico Jair Ventura.