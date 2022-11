Juventude x Coritiba: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Na luta contra o rebaixamento, Coxa só pensa na vitória nesta quarta-feira (2); veja como acompanhar ao vivo na TV

Lutando contra o rebaixamento, o Coritiba visita o já rebaixado Juventude nesta quarta-feira (2), às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Na lanterna do Brasileirão com apenas 21 pontos e com o rebaixamento já confirmado, o Juventude busca reencontrar o caminho da vitória após 10 derrotas e cinco empates nos últimos 15 jogos.

Sem muito tempo para treinar, o técnico Celso Roth, apresentado no último sábado (29), não deve promover grandes mudanças na equipe titular.

Do outro lado, o Coritiba, com 35 pontos e flertando com o Z-4, busca reencontrar o caminho da vitória depois de três derrotas e um empate.

O técnico Guto Ferreira terá o retorno de Fabrício Daniel, recuperado de uma lesão muscular, e pode aparecer no banco de reservas.

Em 30 jogos disputados entre as equipes, o Juventude soma 13 vitórias, contra sete do Coritiba, além de dez empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, as equipes empataram em 2 a 2.

Prováveis escalações

Escalação do provável CORITIBA: Gabriel Vasconcelos; Natanael, Castán, Chancellor e Rafael Santos; Bruno Gomes, Galarza, Jesús Trindade e Robinho; Alef Manga e Cadorini.

Escalação do provável JUVENTUDE: César; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Paulo Miranda e Rodrigo Soares; Elton, Yuri, Jadson, Chico e Capixaba; Isidro Pitta.

Desfalques

Juventude

O Juventude não possui desfalques confirmados.

Coritiba

Boschilia e Guilhermo, suspensos, são desfalques certos, assim como Warley, que não foi relacionado.

MELHORES APOSTAS E DICAS

Quando é?

• Data: quarta-feira, 2 de novembro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Alfredo Jaconi – Caxias do Sul, RS

• Arbitragem: MARCELO DE LIMA HENRIQUE (árbitro), NAILTON JUNIOR e LUANDERSON LIMA (assistentes), ROGER GOULART (quarto árbitro) e THIAGO DUARTE (AVAR)