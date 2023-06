Juventude x Avaí ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

A partida será disputada neste sábado (3), no Alfredo Jaconi; veja como acompanhar na TV

O Juventude recebe o Avaí na tarde deste sábado (3), às 16h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela décima rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com três vitórias seguidas na Série B, o Juventude aparece no meio da tabela com 12 pontos, enquanto o Avaí, na zona de rebaixamento com oito pontos, chega pressionado após duas derrotas e dois empates nos últimos quatro jogos.

Em 19 partidas disputadas entre as equipes, o Avaí conquistou oito vitórias, enquanto o Juventude venceu seis vezes, além de cinco empates. No mais recente confronto válido pelo Brasileirão de 2022, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Juventude: Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Zé Marcos e Ruschel; Jean e Mandaca; Jádson, Nenê e David; Rodrigo Rodrigues. Técnico: Thiago Caprini.

Avaí: Ygor Vinhas; Thales Oleques, Roberto Rosa, Alan Costa e Natanael; Xavier, Eduardo e Rafael Gava; Dentinho, Wanguininho e Vitinho. Técnico: Gustavo Morínigo.

Desfalques

Juventude

Sem desfalques confirmados.

Avái

Jean Cléber, Santiago Patiño, Rafael Gava e Júlio César são desfalques ao lado de Natanael, suspenso.

Quando é?