Juventude x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Lutando contra o rebaixamento, equipes voltam a campo neste domingo (16), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Em confronto direto contra o rebaixamento, Juventude e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (16), às 18h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há 12 rodadas, com oito derrotas e quatro empates, o Juventude é o lanterna do Brasileirão com apenas 20 pontos conquistados.



Para o confronto, o técnico interino Lucas Zanella pode promover as entradas de Vitor Mendes no lugar de Paulo Miranda bastante criticado.



Do outro lado, o Atlético-GO, na zona de rebaixamento com 18 pontos, vem de duas vitórias e um empate nos últimos três jogos.



"Não vejo como obrigação (a vitória). Lá tem um adversário, serão 11 jogadores que tentarão dificultar o jogo. O Juventude não é um time “besta”, independente da situação em que eles estão, sabemos da qualidade do time deles e temos que manter o foco em nós, trabalhar muito e fazer um grande jogo para sair com a vitória", afirmou Luiz Fernando.



Airton, que cumpriu suspensão no empate com o Palmeiras em 1 a 1 na última rodada, retorna, assim como Baralhas e Jefferson.



Em sete jogos disputados entre as equipes, são três vitórias do Atlético-GO, contra uma do Juventude, além de três empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, o Dragão venceu por 3 a 1.



Prováveis escalações

Escalação do provável JUVENTUDE: Pegorari; Paulo Henrique, Thalisson, Vitor Mendes e Rodrigo Soares; Élton, Jadson, Chico (Bruno Nazário), Capixaba e Rafinha; Isidro Pitta.

Escalação do provável ATLÉTICO-GO: Renan; Dudu, Lucas Gazal, Wanderson e Arthur Henrique; Willian Maranhão, Gabriel Baralhas e Rato; Airton, Churin, Luiz Fernando.

Desfalques

Juventude

Moraes, por questões contratuais, é desfalque certo.

Atlético-GO

Shaylon, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Atlético-GO é favorito contra o Juventude nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,50 na vitória do Dragão, $ 3,00 no empate e $ 2,90 caso o Juve vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,20 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,60 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se apenas um time irá balançar as redes, pagando-se $ 4,10 se for o Atlético-GO, e $ 4,80 se for o Juventude.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: domingo, 16 de outubro de 2022

• Horário: 18h (de Brasília)

• Local: Alfredo Jaconi – Caxias do Sul, RS

• Arbitragem: FELIPE FERNANDES (árbitro), CELSO LUIZ e LEONARDO HENRIQUE PEREIRA (assistentes), LUCAS GUIMARÃES (quarto árbitro) e IGOR JUNIO BENEVENUTO (AVAR)