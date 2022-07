Juventude 0 x 0 Goiás: Show de gols perdidos em Caxias do Sul

Equipes erraram o alvo em oportunidades claras e perderam chance de respirar no campeonato

Juventude e Goiás se enfrentaram no Alfredo Jaconi pelo Brasileirão na manhã deste domingo, e se as duas equipes precisavam da vitória, o que se viu foi um empate por 0x0, que evidenciou a má forma dos setores ofensivos das equipes.

Apesar de jogar fora de casa, quem tomou a iniciativa na partida foi o Goiás, que foi para cima do Juventude já no início da partida. Antes mesmo dos 15 do primeiro tempo, o esmeraldino já havia chegado com perigo em pelo menos três oportunidades, incluindo uma bela jogada de Dadá Belmonte, que errou o alvo.

O segundo tempo começou com um Juventude mais organizado e concentrado, que conseguiu ameaçar o gol adversário. Moraes e Ricardo Bueno tiveram ótimas chances no início da segunda etapa, mas seguiram o script da partida e erraram o alvo.

O momento chave da partida aconteceu aos 10 do primeiro tempo, quando a bola tocou no braço de Yan Souto. Pênalti para o Juventude, que o atacante Ricardo Bueno bateu para fora, segurando o 0x0 no placar.

Mesmo com a chance desperdiçada, o Juventude seguiu pressionando o Goiás, e chegou a balançar as redes aos 22 do segundo tempo, mas a bola tocou no braço de Thallison antes de entrar. Após checagem do VAR, o árbitro anulou o gol.

O Juventude ainda teria três ótimas oportunidades de gol, todas desperdiçadas. Pitta carimbou o travessão aos 34, Oscar Ruiz perdeu chance incrível aos 36 e ainda desperdiçou mais uma aos 40, decretando o 0x0 em Caxias do Sul.

Fim de jogo: Juventude 0x0 Goiás.



📸 Fernando Lima | Goiás EC pic.twitter.com/dDiUCdv5xv — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) July 17, 2022

#Brasileirão 🇧🇷

Thalisson Kelven foi o Destaque SofaScore de Juventude 0-0 Goiás!



✂️ 4 cortes

🔐 3 chutes bloqueados

🆚 2 desarmes

❌ 0 dribles sofridos

✅ 37/43 passes certos (86%)

↗️ 6/8 bolas longas certas (75%!)

🔑 1 passe pic.twitter.com/37KQ8YOYQq — Jogadar da Bola (@Jogadardabolafc) July 17, 2022