Justiça obriga São Paulo a pagar dívida de R$ 26 milhões a agente em 15 dias

A Justiça determinou, nessa quarta-feira (30), que o São Paulo Futebol Clube terá 15 dias para quitar uma dívida de R$ 26 milhões com o agente André Cury. O débito é por causa da compra de Raniel, à época no Cruzeiro. O empresário foi o responsável por financiar a aquisição do atleta em julho de 2019.

A fim de evitar problemas judiciais, o São Paulo tem feito reuniões constantes com o agente e seus advogados para chegar a um acordo sobre a dívida. O presidente Julio Casares atua diretamente nas tratativas com o superagente.

A GOAL obteve, na madrugada desta quinta-feira (31), a documentação que obriga o clube a desembolsar o valor. De acordo com o texto, o clube tem um prazo "processual de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos, sua impugnação".

A decisão do juiz Luiz Gustavo Esteves, da 11ª Vara Cível de São Paulo, diz que "não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento".

Após o prazo, o agente de futebol poderá solicitar o bloqueio de bens para que seja pago o débito. O documento diz que, "se não forem encontrados bens, desde já fica deferida a suspensão do feito nos termos do artigo 921, III, do CPC (Código de Processo Civil), bem como o arquivamento dos autos".

Se houver o acordo, o que é tentado pela diretoria do Tricolor paulista há algumas semanas, o processo será suspenso na Justiça. A GOAL apurou que a relação entre a atual gestão e o empresário é considerada positiva. Ele, inclusive, foi o responsável por intermediar a contratação por empréstimo do volante Andrés Colorado, que chegou ao Morumbi vindo do futebol colombiano.