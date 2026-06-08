Jurriën Timber não vai disputar a Copa do Mundo: este é o seu substituto

A seleção holandesa terá que disputar a Copa do Mundo sem Jurriën Timber, conforme confirmou a KNVB. O zagueiro do Arsenal acabou sendo excluído da convocação do técnico Ronald Koeman devido a problemas físicos persistentes.

Timber já vinha lutando contra uma lesão na virilha há algum tempo, mas, mesmo assim, integrou o campo de treinamento da Oranje em Nova York. Lá, nos últimos dias, foi avaliado se o zagueiro estaria em condições de participar do torneio a tempo.

No fim das contas, decidiu-se que Timber não poderá jogar durante a Copa do Mundo. Segundo a KNVB, o zagueiro “não se recuperou suficientemente de uma lesão na virilha para participar da Copa do Mundo de maneira medicamente responsável”.

Timber vinha enfrentando problemas na virilha há meses, mas fez seu tão esperado retorno como reserva no final de maio, na final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain (1 a 1, derrota nos pênaltis). Timber causou excelente impressão, mas aparentemente sofreu sequelas físicas após sua atuação.

A vaga deixada será ocupada por Lutsharel Geertruida. O zagueiro do Sunderland já estava na lista de reservas da seleção holandesa e, por isso, foi convocado imediatamente como substituto.

Geertruida se juntará à seleção em Kansas, local de hospedagem da Oranje durante a Copa do Mundo. Com isso, o grupo de 26 jogadores está novamente completo para o início do torneio.



