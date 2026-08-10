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Bart DHanis

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"Julian Brandt ainda não é nem 20% do jogador que eu era"

Ajax

Rafael van der Vaart se incomodou, no podcast de futebol da NOS, com a forma como Julian Brandt foi recebido em Amsterdã. O analista considera as reações à sua chegada muito exageradas.

No podcast, Thierry Boon afirma que a maneira de jogar de Brandt lembra um pouco o estilo de jogo de seu convidado à mesa.

Van der Vaart acaba imediatamente com a comparação. “Ah, para com isso, ele não é nem vinte por cento do que eu fui”, abre Van der Vaart, que em seguida se mostra positivo.

“Eu o acompanhei na Alemanha e lá ele muitas vezes vinha pela esquerda. Ele é muito fleumático e a primeira impressão é muito boa. Você também o vê ajudando os garotos mais jovens”, continua Van der Vaart.

O ex-jogador do Ajax, no entanto, também se incomodou com a recepção a Brandt. “Também preciso dizer que me irritei com as pessoas que ficaram totalmente empolgadas com a transferência.”

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“‘Que honra’, foi quase o que disseram. Vamos lá, o Ajax não é tão pequeno assim. O Ajax é simplesmente uma referência. Todo mundo sabe quem é o Ajax”, prossegue o ex-internacional da seleção da Holanda.

“Muitos jogadores simplesmente querem ir para um clube assim. Ainda mais quando você vê que Jordi Cruijff está no comando e quando há um plano e uma ideia, de que eles querem brigar pelo topo e que há algum dinheiro”, conclui Van der Vaart.

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