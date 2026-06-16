Jürgen Klopp se desculpa profundamente após comentário sobre Nagelsmann: “Me escapou...”

Jürgen Klopp pediu desculpas publicamente a Julian Nagelsmann. O ex-técnico do Liverpool está atuando como analista neste Mundial e se desculpou profundamente após uma declaração sobre o técnico da seleção.

Nagelsmann decidiu escalar Jamal Musiala atrás do atacante Kai Havertz para a partida contra Curaçao (vitória por 7 a 1). Em uma análise, Klopp indicou que teria escolhido Denis Undav.

Klopp disse antes da partida que deve ter sido uma escolha difícil para Nagelsmann. Em seguida, ele continuou: “Felizmente, Julian Nagelsmann ainda está escolhendo a equipe”, o que significa: felizmente, Julian Nagelsmann ainda está definindo a escalação.

A palavra “still” (ainda) gerou bastante polêmica. Lothar Matthäus expressou indignação na televisão alemã pela escolha de palavras de Klopp.

“Respeito a opinião dele, mas não entendo por que ele usou essa palavra. Para mim, soa muito insensível”, afirmou o recordista de partidas pela seleção alemã.

Depois do jogo, Klopp teve que se desculpar com Nagelsmann. “Estamos totalmente do seu lado. Eu poderia me dar um tapa na cara por ter usado essa palavra. Ela simplesmente saiu da boca e não significou absolutamente nada”, disse ele a Nagelsmann.