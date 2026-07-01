Jürgen Klopp quer realizar seu sonho e está aberto a assumir um cargo que não esteja vago

Jürgen Klopp está interessado no cargo de técnico da seleção alemã, segundo informa o The Telegraph. Em uma entrevista ao vivo na TV, o ex-técnico do Liverpool também não descartou a possibilidade de assumir o cargo.

A Alemanha foi eliminada de forma dramática pelo Paraguai na última segunda-feira. O país sul-americano levou a melhor sobre os alemães na disputa de pênaltis.

Julian Nagelsmann, que tem contrato com a Federação Alemã até meados de 2028, decidiu permanecer na seleção nacional.

No entanto, ainda não está totalmente certo que o ex-técnico do Bayern de Munique e do RB Leipzig, entre outros, possa permanecer no cargo. A Federação Alemã ainda precisa tomar uma decisão sobre seu futuro.

Klopp é frequentemente citado como sucessor. Segundo a Sky Sports Germany e o The Telegraph, seu sonho é se tornar técnico da seleção. Ele está aberto à possibilidade de assumir o cargo.

Na televisão, Klopp foi questionado sobre uma possível mudança para a Federação Alemã. O diretor da Red Bull Football respondeu que “ainda não havia pensado nisso”.