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imago-sport-1083417866.jpgJan Huebner
Bart DHanis
Traduzido por

Jürgen Klopp dispara: "É muito lamentável que você ganhe seu dinheiro com isso"

Jürgen Klopp anunciou na tarde de quinta-feira sua primeira convocação como técnico da seleção da Alemanha. Ele tinha algumas surpresas na lista, embora essas surpresas já não fossem mais tão surpreendentes.

Klopp convocou, entre outros, Marc ter Stegen para os jogos da Nations League. Depois disso, o goleiro retorna ao Ajax, e outros goleiros terão a chance de provar seu valor diante do treinador da seleção.

A maior surpresa na convocação de Klopp foi Felix Keidel, do SV Elversberg. O lateral-direito, que disputou apenas quatro partidas na elite da Alemanha, faz sua estreia na seleção da Alemanha.

Ainda assim, essa convocação também não surgiu totalmente do nada, já que BILD e Kicker já haviam informado na quarta-feira que Keidel seria chamado por Klopp.

O ex-treinador de, entre outros, Borussia Dortmund e Liverpool não entende nada dos motivos para vazar sua convocação na mídia. “É realmente patético ganhar dinheiro vazando uma lista de jogadores que será convocada.”

“Falei com Keidel sobre o fato de a informação já ter vazado e como tinham sido as últimas 17 horas para ele. Porque isso é bastante estranho. Aliás, não me importo que tenha vazado. Só acho lamentável. Mas tudo bem”, concluiu ele na entrevista coletiva.

Klopp estreia em 24 de setembro como técnico da seleção, quando a Alemanha enfrentará a seleção holandesa. O adversário da Holanda depois também enfrentará Grécia e Sérvia na Nations League.

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