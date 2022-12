Jude Bellingham será reforço do Real Madrid?

Clube espanhol não tem dúvidas, e deseja se reforçar com o meio-campista inglês

No último mês muito se especulou sobre as possíveis contratações do Real Madrid, mas o rumo não mudou nem um pouco no clube blanco. Desde antes do verão que os dirigentes do clube sempre consideraram Jude Bellingham como o principal objetivo para reforçar a equipa para 2022-2023 e continua a sê-lo, como apurou a GOAL.

No Real, consideram a chegada do inglês como muito importante, pois seria o complemento perfeito para Tchouaméni, Camavinga e Fede Valverde, que, juntamente com Bellingham, são chamados a formar o meio-campo mais promissor da próxima década, completando a renovação total de um meio-campo lendário como o formado por Casemiro, Kroos e Modric.

A Copa do Mundo fez com que, como sempre, todo jogador que se destaca fosse especulado como jogador do Real Madrid. Especialmente o nome de Enzo Fernández veio à tona. O jogador argentino do Benfica surpreendeu o mundo com a sua explosão mediática neste torneio, sendo fundamental para a Argentina triunfar e carimbar a sua terceira estrela na camisa albiceleste.

No entanto, como a GOAL pode garantir, em nenhum momento o Real Madrid considerou que Enzo Fernández seria uma contratação prioritária sobre Bellingham. Esses dois nomes foram interligados com o Real Madrid e o Liverpool como candidatos claros para obter seus serviços. No entanto, tanto os blancos quanto os ingleses sempre preferiram o meio-campista do Dortmund.

O grande Mundial de Bellingham e a complicada situação do Liverpool, cujo início de temporada não foi o esperado, obrigaram o clube de Anfield a intensificar a busca, tendo também Jordan Henderson como peça-chave para tentar convencer o inglês de que estaria predestinado liderar o meio-campo da equipe.

(C)Getty Images

No entanto, apesar dos esforços financeiros e desportivos do Liverpool, Bellingham voltou deixar claro para seus representantes que o seu desejo é jogar no Real Madrid e, se tudo correr bem, é normal que acabe por ver esse desejo concretizado no próximo verão europeu. Para isso, as negociações entre clube e jogador e também entre Real Madrid e Dortmund devem ser fechadas.

A equipe alemã já se conformou com a perda do jogador, embora exija muito dinheiro pela transferência. Aliás, o Real Madrid já sabe que a operação pelo Bellingham pode mesmo ultrapassar os 120 milhões de euros (R$ 650 milhões, aproximadamente), embora esteja confiante que a transferência poderá ser concretizada dentro dos limites de transferências geridos pelo clube.