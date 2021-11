Jovem torcedor do Santos pega camisa de Jaílson e pede desculpas após ser hostilizado

Cenas lamentáveis pontuaram mais um momento triste do futebol brasileiro neste último domingo (7). Após o clássico entre Santos x Palmeiras, que terminou com vitória do time da capital, um jovem torcedor do Peixe foi hostilizado pela torcida pelo crime de... esperar para receber a camisa de Jaílson, goleiro do rival.

Pois bem. A cena viralizou. Mas o que poucos sabiam é que o jovem Bruno do Nascimento, de nove anos, é goleiro, santista e atua nas categorias de base da equipe da Vila. A repercussão foi tamanha que o garoto resolveu fazer um vídeo em sua página no Instagram... pedindo desculpas à torcida do clube.

Bruninho, uma criança santista, pede desculpa para quem se ofendeu por ele ter pedido (e ganhado) a camisa do Jailson, do Palmeiras.



Sim, uma criança pede desculpa para adultos ofendidos. pic.twitter.com/ERx6q0Ekw8 — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) November 9, 2021

Obviamente, algo estava errado. Ter que ver um jovem torcedor (de nove anos) se desculpar por receber uma camisa de um rival incomodou muita gente. A cena, então, fez com que o mundo do futebol se juntasse para presentear Bruninho.

De início, os próprios torcedores do Santos foram para as redes sociais do garoto lhe dar apoio. De quatro mil seguidores, Bruno alcançou 48 mil no Instagram. Mas isso não é tudo.

Segundo informou o Peixe, Bruno e família foram convidados a assistir o jogo do clube contra o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira (10), na Vila Belmiro. O atacante Diego Tardelli, inclusive, foi um dos que veio a público para prestar solidariedade ao garoto, postando uma mensagem elogiosa em suas redes sociais. Mas os gestos de solidariedade não ficaram só na Baixada. Outros nome como o influenciador Casimiro e o craque Neymar também apoiaram o garoto nas redes sociais.

Gabigol, do Flamengo (e revelado no Santos, é claro), postou uma mensagem em sua conta no Twitter e se prestou a entregar uma camisa ao garoto. Já a conta oficial do Fluminense publicou outra mensagem exibindo uma camisa do goleiro Muriel que também já foi entregue ao jovem.

Bruninho, vou te mandar minha camisa! Você pode torcer pra quem você quiser. O amor pelo futebol pode ser maior que qualquer rivalidade! ❤️💪🏽 — Gabi (@gabigol) November 9, 2021

Tamo junto, Bruninho! Você é um exemplo de amor ao futebol. Ficamos felizes de ver sua alegria com a Armadura que ganhou do Muriel! O @SantosFC tem muita sorte de ter você na torcida. Muita força e Saudações Tricolores! 🇭🇺 pic.twitter.com/hR34PszS2Z — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 9, 2021

Ou seja: se prontificaram para mostrar que o futebol não é representado pelos torcedores que ofenderam o jovem na Vila Belmiro. Para cada ação, temos uma reação. E fica bem claro que o respeito ainda parece ter espaço no esporte - ainda que alguns mau-educados nos faça ter certeza do contrário.