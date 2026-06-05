A seleção alemã sofreu um revés significativo na reta final para a Copa do Mundo. O técnico Julian Nagelsmann anunciou nesta sexta-feira que Lennart Karl se lesionou durante o treino. O atacante de 18 anos do Bayern de Munique foi levado imediatamente ao hospital para exames.
“Não parece nada bom”, disse Nagelsmann. “Ele foi para o hospital e passará por exames. Temos que aguardar o diagnóstico e ver se ele poderá jogar na Copa do Mundo ou se teremos que convocar um substituto.”
Segundo Florian Plettenberg, da Sky Sport, não se pode descartar, neste momento, uma desistência da Copa do Mundo. Nas próximas horas, deve ficar mais claro o grau de gravidade da lesão do jovem talento do Bayern de Munique.
A ausência de Karl seria um grande golpe para a Alemanha. O atacante impressionou bastante durante a preparação e se tornou um candidato sério a uma vaga no time titular de Nagelsmann.
Para as posições atrás do atacante, Karl parece ter boas chances. Os craques Florian Wirtz e Jamal Musiala estão praticamente garantidos em duas das três posições de ataque, enquanto a disputa pela terceira ainda está em aberto.
Nagelsmann já havia elogiado o atacante multifuncional, que, segundo ele, pode atuar em várias posições. Na semana passada, Karl foi titular na ala direita no amistoso contra a Finlândia (vitória por 4 a 0); aos 73 minutos, k