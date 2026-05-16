Joseph Oosting corre o risco de ser demitido do Royal Antwerp: “Em breve, uma reflexão sobre o futuro”

Joseph Oosting pode estar vivendo seus últimos dias como técnico do Royal Antwerp FC. De acordo com o jornal Het Nieuwsblad, a diretoria do clube belga discutirá nos próximos dias a situação do técnico de 54 anos.

Oosting foi demitido do FC Twente no início de setembro e encontrou um novo emprego após alguns meses. No início de dezembro, ele substituiu Stef Wils, que havia sido demitido, no Antwerp.

Mas os resultados sob o comando de Oosting não têm sido muito bons ultimamente. Nos seus primeiros seis jogos, o Antwerp permaneceu invicto, mas depois vieram cada vez mais derrotas.

No campeonato regular, o Antwerp terminou em décimo lugar, o que o colocou no grupo que disputaria uma vaga na Conference League. Mas agora está certo que o Antwerp pode esquecer a classificação para a Conference League.

As últimas três partidas foram perdidas, sem que o time marcasse nenhum gol: 0 a 5, 0 a 1 e 3 a 0. A diferença para uma vaga na Conference League é de sete pontos, faltando ainda duas partidas a serem disputadas.

Segundo o Het Nieuwsblad, a questão é se Oosting ainda estará no comando do Antwerp nessas duas últimas partidas. “Nos próximos dias, estão previstas conversas internas com e sobre o técnico”, afirma o jornal.

O holandês ainda tem contrato até meados de 2028, mas, segundo o Het Nieuwsblad, sinais cada vez mais negativos vêm surgindo do grupo de jogadores em relação a Oosting. “O fato de o Antwerp nunca conseguir superar um revés durante uma partida também é atribuído a Oosting”, conclui o jornal.