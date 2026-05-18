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Jose MourinhoIMAGO
Siep Engelen

Traduzido por

José Mourinho não perde tempo e quer trazer o jogador do Barcelona para o Real Madrid imediatamente

Mercado da bola
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J. Mourinho
M. Rashford

José Mourinho ainda nem foi nomeado oficialmente como técnico do Real Madrid, e já começam a circular os primeiros rumores sobre transferências. Marcus Rashford seria a primeira contratação do português, segundo o Mundo Deportivo, com base em notícias vindas da Inglaterra. 

Na segunda-feira, o especialista em mercado de transferências Fabrizio Romano informou que a ida de Mourinho para o Real Madrid estava praticamente fechada. O técnico de 63 anos teria assinado um contrato de dois anos. A confirmação oficial do Real Madrid, no entanto, ainda está por vir. 

Uma exigência importante de Mourinho nas negociações com o Real Madrid foi o controle esportivo: o Special One exige total autonomia sobre a escalação titular, a composição do elenco e a gestão no vestiário. Ele não quer interferência do clube.

O Mundo Deportivo informa agora que Mourinho não está perdendo tempo e já de olho em Rashford. O ponta está sendo emprestado nesta temporada pelo FC Barcelona ao Manchester United, onde parece não ter mais futuro. 

“Fontes próximas a Mourinho dizem que ele poderia surpreender a todos ao contratar Marcus Rashford”, escreve o jornal catalão. “Embora o Barcelona também queira adquirir o inglês de forma definitiva, Mourinho mantém uma boa relação com Rashford.”

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A dupla se conhece desde o tempo em que jogaram juntos em Manchester, onde conquistaram, entre outros títulos, a Liga Europa. Além de sua relação pessoal com Rashford, Mourinho teria ainda outro motivo para querer contratar o atacante: ele quer causar agitação e dificultar as coisas para o Barcelona, segundo consta.

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