Jornal revela bronca de Deschamps nos jogadores da França no intervalo da final

Técnico francês bateu com tanta força na mesa que acabou machucando um dedo das mãos

O clima no vestiário da França no intervalo da final da Copa do Mundo, quando já perdia por 2 a 0 para a Argentina, não foi dos melhores. Segundo o jornal francês "L'Equipe", Didier Deschamps deu uma bronca generalizada na equipe. Ainda no primeiro tempo, o técnico francês fez duas subtituições, tamanha a frustração.

"Precisamos de mais precisão nos passes, mais precisão nas escolhas. Vocês não estão compactos. Têm que estar mais perto um do outro. Vocês não estão aí! Vocês não estão em nenhuma segunda bola. Vocês não estão jogando uma final de Copa do Mundo!", teria dito o treinador, aos gritos, no vestiário.

De acordo com o jornal, Deschamps bateu com tanta força na mesa durante o discurso que chegou a machucar um dedo das mãos. Mas, foi ouvido e teve os dizeres ecoados pelo goleiro e capitão, Hugo Lloris. Depois dos gritos do comandante no vestiário, os franceses voltaram para o segundo tempo bem melhores do que na primeira etapa.

A partida ficou mais equilibrada, até que Mbappé empatou a partida em menos de dois minutos entre um gol e outro, para incendiar a final. No fim das contas, a recuperação não foi o suficiente para dar o título para a França. A Argentina venceu os franceses nos pênaltis depois de um empate em 3 a 3 no tempo normal.