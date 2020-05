Jornal: Barça e Juve acertam troca envolvendo Semedo, Pjanic e De Sciglio

Italianos ainda teriam que desembolsar aos espanhóis uma cifra de 25 milhões de euros; Arthur não entraria no negócio

O e a alcançaram um princípio de acordo para uma negociação que envolve a ida de Nélson Semedo para o clube italiano e a chegada de Miralem Pjanic e Mattia De Sciglio ao espanhol, segundo publica neste domingo o jornal catalão Sport.

A publicação diz que o acerto foi "complexo", que precisou de "horas de conversa" e que será possível porque Semedo "não vai fazer o mesmo que Arthur e se negar a sair" - lembrando que o brasileiro também foi apontado como moeda de troca, mas quis ficar no Camp Nou.

Ainda segundo o Sport, a Velha Senhora, além de ceder dois jogadores, vai pagar 25 milhões de euros (cerca de R$ 158 milhões na cotação atual) para ficar com Semedo. O Barça, diz o jornal, vai usar este dinheiro para tentar contratar o atacante argentino Lautaro Martínez, da .

O acordo prevê que os jogadores envolvidos na troca defendam suas equipes atuais até o fim do Campeonato Italiano e do Espanhol, ainda paralisados por causa da pandemia do novo coronavírus. Sobre a , Semedo defenderá o Barça e Pjanic e De Sciglio a Juve se a competição terminar em agosto. Caso fique para setembro, todos já passariam a atuar pelos novos times.

Quem é quem na negociação

Semedo é português, tem 26 anos e está no Barcelona desde 2017, quando foi contratado do . Muitos o consideram o lateral direito que melhor atuou desde a saída de Daniel Alves do clube. Na Juve, ele teria como companheiro o compatriota Cristiano Ronaldo.

Já o italiano De Sciglio também é lateral direito, tem 27 anos e defende a Juve desde 2017, quando foi contratado do . Na temporada atual, vem sofrendo com lesões e atuou em apenas oito partidas da .



Por fim, o volante bósnio Pjanic, 30, passou por Metz, e antes de a Velha Senhora contratá-lo por 35 milhões de euros em 2016. Titular absoluto do técnico Maurizio Sarri, também esteve na mira de clubes como e recentemente.