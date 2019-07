Jornal: Bale se acerta com futebol chinês; Real deve receber bem menos do que investiu

Atacante do País de Gales se acertou com o Jiagnsu Suning, da China, time do zagueiro Miranda. Ele deve deixar o Real Madrid nos próximos dias

Jonathan Barnett, agente de Gareth Bale, fechou um acordo com o clube chinês Jiangsu Suning para o atacante jogar pelas próximas três temporadas, de acordo com o jornal As. No entanto, a negociação com o , que está lidando com os detalhes da operação, ainda está em andamento.

O dinheiro da finalmente convenceu o jogador. Em Madri ele recebe 14,5 milhões de euros líquidos por ano e em Jiangsu ele receberá 25 se o acordo entre os clubes for finalmente fechado. No momento, a figura em que é negociado é a de mais vinte milhões de variáveis, uma quantia muito menor do que há alguns meses atrás, que Madri estava considerando para a transferência do jogador,

A primeira oferta do clube chinês foi um contrato de dois anos, a uma taxa de 17 milhões de euros cada, e 22 milhões para o Real Madrid, que pagou pelo jogador, no momento de sua assinatura, 101. A proposta foi demitido Agora aumentou sua oferta e Jonathan Barnett, o agente galês, deu o OK. No entanto, ainda não foi aceite em todos os seus termos por Madrid. A negociação continua.

Praticamente no mesmo dia em que as primeiras negociações foram conhecidas, o clube chinês começou a acompanhar o jogador no Instagram, fato que chamou a atenção poderosamente, pois só o faz com 34 pessoas. Horas depois, ele parou de seguir.

O Jiangsu fechou, justamente nesta sexta-feira, a assinatura do contrato do Atlético João Miranda, do Inter.

Se confirmado, Bale deixaria o Real Madrid seis temporadas depois de se tornar a contratação mais cara da história branca. O Welshman jogou 231 partidas oficiais brancas, marcou 102 gols, deu 65 assistências e deixou imagens para o álbum de Madri como aquela carreira prodigiosa com Bartra que deu uma Copa del Rey, seu objetivo na final da Décima ou sua Chileno no décimo terceiro. Ele também ganhou 14 títulos.

No entanto, a sua carreira em Madrid tem sido marcada pela falta de regularidade causada pelos seus ferimentos recorrentes, especialmente na sola (ele apenas jogou 53% dos minutos possíveis) e uma atitude que se desesperou no Bernabéu e um Zidane que fez a cruz em sua última temporada antes de se demitir. No seu regresso a Madrid, o treinador francês não mudou de opinião e informou tanto o conselho como o jogador que não tinha lugar no próximo projeto.