Jorge Sampaoli encontra diagnóstico e acelera processo em busca de recuperação do Flamengo na temporada

Treinador aponta problemas e busca soluções por estabilidade do time

Quando chegou ao Flamengo, Jorge Sampaoli enfatizou a necessidade de diagnosticar rapidamente os problemas da equipe para colocar o Flamengo de novo no caminho da estabilidade. Diante disso, o técnico iniciou o processo que ainda está longe daquilo que considera o ideal.

Sampaoli encontrou um Flamengo aquém de suas expectativas em relação a preparação. Após a vitória sobre o Goiás, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico não escondeu que o time está abaixo do que ele entender ser necessário para que seu estilo de jogo possa fluir.

“Sequência complicada de jogos com pouco de recuperação, com uma preparação da qual eu não participei. Para o que eu penso de futebol, a equipe ainda não encontrou a forma física, técnica e coletiva”.

Segundo soube a GOAL, o sentimento da comissão técnica e dos atletas é de confiança que a equipe vai evoluir. As chances criadas nos jogos são o grande apego de todos neste difícil processo.

É bom ressaltar que seu antecessor, Vitor Pereira, destacou em várias oportunidades que, por conta dos títulos disputados no início da temporada (Supercopa, Mundial de Clubes e Recopa) e o pouco tempo de trabalho da equipe antes das disputas, o Rubro-Negro ainda estava num processo de preparação.

Em outra oportunidade, o técnico afirmou que a temporada do Flamengo começou no segundo jogo da final da Recopa, diante do Independiente Del Valle, no Maracanã, no dia 28 de fevereiro.

Depois disso, Vitor Pereira engatou uma sequência de clássicos, além da estreia na Copa Libertadores. Logo em seguida o trabalho foi interrompido. Com a mudança de metodologia, a preparação física também sofreu alterações.

No meio deste processo, Sampaoli entende que é um novo recomeço, desta vez, no entanto, com pouco tempo para treinar e nenhum para descansar. Desde que assumiu a equipe, o técnico ainda não concedeu uma folga aos jogadores e não há previsão para que isto aconteça.