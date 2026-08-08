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Jorge MessiGetty
Sam Vreeswijk

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Jorge Messi, pai de Lionel Messi, morre aos 68 anos

L. Messi
Inter Miami CF
Argentina

Jorge Messi morreu aos 68 anos. A informação foi divulgada por vários veículos argentinos. O pai de Lionel Messi já enfrentava problemas de saúde havia mais tempo.

Em junho, Lionel Messi estava visivelmente emocionado depois de marcar pela Argentina contra a Argélia na Copa do Mundo. Após a partida, ele comentou: "Por que eu chorei? Isso não teve absolutamente nada a ver com futebol. Passei por alguns dias difíceis."

Isso levou às especulações necessárias. Vários veículos informaram que tinha a ver com a saúde de seu pai, mas circularam diferentes relatos sobre o que exatamente estava acontecendo.

Por isso, a família Messi decidiu já naquela ocasião divulgar um comunicado. "A família Messi informa que Jorge Messi enfrenta atualmente problemas de saúde. No momento, ele está sob supervisão médica e se recupera bem", começou a nota.

"Diante das notícias, rumores e especulações que circularam nas últimas horas, a família quer expressar sua profunda preocupação com a falta de sensibilidade, respeito e discrição com que algumas pessoas trataram de um assunto estritamente privado da família."

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"Apreciamos sinceramente as manifestações de carinho, respeito e preocupação que recebemos e pedimos que a privacidade, a confidencialidade e o espaço pessoal de Jorge - e de toda a sua família - sejam respeitados durante este processo", dizia, entre outras coisas, o texto.

No fim de julho, Lionel Messi já havia deixado passar a All-Star Game da Major League Soccer (MLS), provavelmente também para visitar o pai. Alguns dias depois, ele voltou a atuar em uma partida da MLS.

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