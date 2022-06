Jorge Jesus e Sampaoli disputam Marcelo após saída do Real Madrid

Lateral esquerdo de 34 anos quer seguir na Europa e pede entre 5 milhões de euros e 6 milhões de euros por temporada

Marcelo anunciou a saída do Real Madrid logo após a conquista da Liga dos Campeões da UEFA. Livre no mercado da bola, o lateral esquerdo deseja seguir na Europa e já desperta interesse de clubes do continente. O Fenerbahçe, da Turquia, e Olympique de Marselha, da França, são dois interessados em contar com o jogador, conforme apurado pela GOAL.

Os técnicos Jorge Jesus e Jorge Sampaoli disputam a contratação do brasileiro de 34 anos no mercado da bola. Ambos demonstraram interesse na busca pelo veterano na atual janela de transferências e já têm ciência do que ele deseja depois de deixar o Santiago Bernabéu.

O jogador, revelado pelas divisões de base do Fluminense, quer continuar na Europa. A adaptação da família ao continente é o principal motivo. Hoje, o filho do lateral esquerdo defende as divisões de base do Real Madrid. Não à toa o seu desejo inicial era permanecer no gigante espanhol, clube que defendeu entre 2007 e 2022.

Em que pese o desejo de seguir na Europa, Marcelo não está disposto a aceitar qualquer contrato. O lateral esquerdo deseja receber entre 5 milhões de euros (R$ 25,67 milhões) e 6 milhões de euros (R$ 30,81 milhões) por temporada. O jogador ainda quer assinar ao menos por dois anos com o seu futuro clube.

Fenerbahçe e Olympique de Marselha têm orçamentos mais modestos. Os seus treinadores, contudo, veem Marcelo como uma boa opção para a temporada que se inicia no futebol europeu.

