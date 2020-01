Jorge Jesus, Diego Alves e Rafinha: as próximas "missões" do Flamengo

Diretoria Rubro-Negra vem trabalhando na valorização contratual dos jogadores e acertos com o trio estão em pauta para os próximos dias

A temporada de 2019 do foi considerada acima da média pelos dirigentes, isso refletiu também no planejamento para 2020. Com o sarrafo mais alto, a diretoria foi em busca de peças para aumentar a competitividade da equipe, mas sem esquecer daqueles que foram importantes pelas glórias recentes.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis

Desde novembro do ano passado, Marcos Braz e Bruno Spindel, dupla que comanda o futebol , deu início as conversas pela renovação e valorização financeira dos principais jogadores. Bruno Henrique, o maior destaque do time ao lado de Gabigol, teve o contrato estendido e o salário aumentando, entrando na casa do milhão.

Mais times

Nesta semana, além do camisa 27, o clube confirmou as renovações de Rene e Willian Arão. Os próximos alvos são Jorge Jesus, Rafinha e Diego Alves. O trio já abriu as conversas com a diretoria, que trabalha para resolver caso a caso.

Jorge Jesus tem contrato com o Flamengo até maio deste ano, desde dezembro, o Rubro-Negro busca a renovação, mas o português preferiu se manter concentrado até o último jogo, que aconteceu no dia 23 de dezembro, diante do , pela final do . De lá, ele engatou as férias e a negociação ficou para o retorno do treinador.

Com Braz e Spindel focados na janela de transferências, a situação de Jesus deve ser resolvida nos próximos dias. A intenção do Flamengo é oferecer uma renovação de mais meses ou um ano e meio, tudo vai depender do próprio português. A diretoria não vê problema em assinar com o comandante até o final de 2021, por conta do Mundial de Clubes da , que acontece em junho do ano que vem.



(Foto: Getty Images)

Outro caso que deve ser resolvido nos próximos dias é o de Rafinha. O lateral que chegou ao Flamengo no meio do ano passado já abriu as conversas e discute melhorias no contrato. Lincoln, empresário do jogador, esteve seguidas vezes no Ninho do Urubu para debater o tema.

Mais artigos abaixo

Rafinha tem uma cláusula que permite o retorno à Europa sem multa a qualquer momento, o Flamengo deseja se proteger, já que o lateral tem despertado o interesse de alguns clubes na . Para que isso aconteça, no entanto, o staff do atleta quer uma extensão no contrato. O lateral de 33 anos também deixou claro o desejo de ter um suplente com quem possa revezar algumas partidas.

Por último, mas não menos importante, o Flamengo também discute a renovação com Diego Alves. O goleiro tem contrato ate dezembro de 2020 e caso não renove, poderá assinar um pré contrato com qualquer equipe de graça já no meio do ano. No entanto, como as conversas já foram iniciadas, é possível que nos próximos dias o arqueiro assine o novo vínculo.