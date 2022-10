Técnico do Fenerbahçe se exaltou por achar que adversário simulava lesão em partida do Campeonato Turco

Jorge Jesus protagonizou uma cena polêmica durante a partida entre o Fenerbahçe e o Istanbulspor, pelo Campeonato Turco, no último domingo (30). O ex-treinador do Flamengo se irritou ao ver um jogador adversário deitado no chão, próximo à sua área técnica, e o chutou, acreditando ser uma suposta cera do rival.

Um vídeo que mostra a cena viralizou nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o português esbravejando com a aparente simulação do atleta, fazendo sinais para que ele se levantasse. O técnico do Fenerbahçe ainda dá um chute de leve no adversário, caído. O quarto árbitro observou tudo de perto.

Em seguida, membros da comissão técnica do Istanbulspor se aproximam e atendem o jogador. É quando o treinador se acalma, e até passa a mão na cabeça do rival, aparentemente se convencendo de que aquilo não seria cera.

Essa foi a segunda 'polêmica' seguida do técnico português. Isso porque, após o empate do Fenerbahçe com o Rennes no meio da última semana, pela Liga Europa, Jorge Jesus não gostou das vaias da torcida ao goleiro Altay Bayindir e afirmou: "Hoje vaiaram o Altay. Eu, como treinador, se estão vaiando o Altay, estão me vaiando. Se não me querem, eu vou embora! Não foi o Altay, fui eu quem eles vaiaram! E comigo não tem meio termo".

Com JJ no comando, o a equipe turca vive grande fase. Ao todo, são 12 jogos de invencibilidade. O time lidera o Campeonato Turco mesmo tendo um jogo a menos que o Adana Demirspor e o Besiktas, principais concorrentes na tabela. Além disso, está em primeiro lugar no seu grupo na Liga Europa.