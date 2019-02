“Jorge está bem encaminhado”, revela presidente do Santos

O lateral-esquerdo, revelado pelo Flamengo, está a detalhes de ser anunciado

Jorge está muito perto de ser anunciado como reforço do Santos. O presidente do clube da Vila Belmiro confirmou que o Peixe está muito perto de fechar com o lateral-esquerdo, revelado pelo Flamengo e que está no Porto.

“O Jorge está bem encaminhado. Estamos negociando e provavelmente ele venha hoje para o Brasil para tentarmos concluir isso daí. Contratamos dois laterais essa semana, o homem quer dois jogadores por posição”, afirmou José Carlos Peres, referindo-se também a chegada de Felipe Jonathan, ex-Ceará.

Peres também confirmou a chegada de outro lateral-esquerdo, Alan Cardoso. O jovem de 21 anos, entretanto, vai atuar apenas nos treinos do time sub-20 em um primeiro momento: “Fizemos um acordo com o Vasco, que ficou com 20% dos direitos. Faremos um trabalho com ele desde o sub-20, ele vai atuar no sub-20 e como sparring no time principal. Nosso técnico tem um sistema de treinamento com a base, está sempre observando. Ele vai fazer parte desse grupo que vai subir e treinar com o time principal”.

Por fim, Peres confirmou a busca do Santos por um centroavante. Após perder Gabigol, o Peixe vem buscando um acerto com Alexandre Pato. Entretanto, o negócio é visto como improvável por conta das dificuldades do brasileiro conseguir uma rescisão no Tianjin, da China.

“O que nós queremos todo mundo quer: um centroavante. Não existe mais 9 no Brasil. Os treinadores se adaptaram a jogar sem um 9. A maioria trabalha com 9 falso, vindo de trás”, afirmou.

