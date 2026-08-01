Jordi Cruijff é cristalino: "O Ajax quer manter Mika Godts por mais um ano"

Mika Godts não está à venda, ou “muito dificilmente”, como Jordi Cruijff disse ao De Telegraaf. Segundo o diretor técnico do Ajax, o Paris Saint-Germain ainda não fez nenhuma proposta pelo atacante belga.

Na noite de sexta-feira, surgiu de repente a notícia de que Godts está em negociação com o PSG. Segundo Fabrizio Romano, o MVP da Eredivisie patrocinada pela VriendenLoterij está aberto a uma transferência.

O jornalista italiano especializado no mercado de transferências afirmou que o Ajax exige uma quantia de 60 milhões de euros pelo ponta e que Godts e o PSG já estão praticamente acertados.

Segundo Cruijff, ainda não chegou nenhuma proposta. “Sobre valores, de qualquer forma, não vou entrar em detalhes e, por enquanto, nenhum clube fez proposta por Godts.”

De acordo com o diretor técnico, fazer uma proposta também faz pouco sentido. “Estamos muito satisfeitos com Mika. Não apenas pelos seus gols e assistências, mas também pela sua postura profissional dentro do clube.”

“Ele tem a vontade de melhorar a cada dia. Na verdade, não podemos abrir mão dele nesta temporada, porque queremos conquistar títulos e troféus”, prossegue Cruijff no De Telegraaf.

“No fim das contas, jogadores como Godts vão sair, mas no momento certo e pelo preço certo. Queremos mantê-lo em Amsterdã por pelo menos mais um ano. Ele não está à venda e, caso contrário, muito dificilmente.”