Jordi Cruijff deve aproveitar a oportunidade? O ex-ídolo do Ajax pode deixar o clube

Nicolás Tagliafico pode deixar o Olympique de Lyon, segundo o L’Équipe. O argentino de 33 anos ainda tem contrato até meados de 2027, mas foi informado de que pode procurar um novo clube.

Isso tem tudo a ver com a classificação final do Lyon na Ligue 1. Na reta final do campeonato, a vaga direta para a Liga dos Campeões foi perdida, o que gerou uma grande incerteza financeira dentro do clube.

Por isso, o elenco precisa passar por uma reformulação parcial. O L’Équipe chega a informar que ocorrerá “uma grande saída de jogadores”. Tagliafico não é exceção à regra e pode procurar um novo clube.

A ligação com o Ajax é então rapidamente estabelecida. Afinal, o diretor técnico Jordi Cruijff ainda está à procura de um novo lateral-esquerdo, após a saída de Takehiro Tomiyasu e Oleksandr Zinchenko. Owen Wijndal também está na lista de possíveis saídas.

Tagliafico era um dos queridinhos da torcida em Amsterdã, nos dias de glória sob o comando de Erik ten Hag. Ele fez parte do time que chegou às semifinais da Liga dos Campeões na temporada 2018/19.

Na temporada passada, também surgiram rumores sobre um retorno de Tagliafico ao Ajax, quando ele estava sem contrato e mantinha a forma em um clube em Amstelveen. No fim das contas, o lateral-esquerdo optou por renovar seu contrato com o Lyon, que estava chegando ao fim.

Tagliafico está atualmente se preparando para a Copa do Mundo com a Argentina, que viaja para os Estados Unidos como atual campeã. Para o zagueiro, esta será sua terceira Copa do Mundo.