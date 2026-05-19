"Jordi Cruijff conversou com o técnico que conquistou dois títulos com o FC Barcelona"

O Ajax entrou em contato com Ernesto Valverde, segundo informa o jornal espanhol Diario AS. No entanto, o técnico pretende fazer uma pausa na carreira de treinador.

Valverde se despede do Athletic Club ao final desta temporada, após quatro anos no clube. Seu contrato estava chegando ao fim e, portanto, sua saída já estava definida há algum tempo.

Segundo o jornal esportivo espanhol, Cruijff o procurou nas últimas semanas para a vaga de técnico principal do Ajax, mas ele recusou a oferta. O Ajax parece agora estar bem avançado nas negociações com Míchel, o técnico do Girona.

“Preciso recuperar o fôlego. Esta foi uma temporada muito longa e difícil”, disse o técnico à imprensa no último domingo.

“Por enquanto, vou dar um tempo. É o que preciso e é o melhor para mim agora. Não vou treinar mais nenhum clube nos próximos tempos”, concluiu.

Valverde conquistou a Copa da Espanha na temporada 2023/24 com o Athletic Club. Com o FC Barcelona, ele foi bicampeão espanhol.

No Blaugrana, ele comandou o time em um total de 145 partidas. Em 2020, foi demitido pelo clube após uma série de maus resultados.