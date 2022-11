Jordânia x Espanha: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Espanha disputa amistoso antes de estrear na Copa do Mundo do Qatar; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

No último compromisso antes da Copa do Mundo, a Espanha enfrenta a Jordânia nesta quinta-feira (17), às 13h (de Brasília), em Omã. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming. Na GOAL, o torcedor também pode acompanhar o jogo em tempo real.

Antes de estrear no Mundial diante da Croácia no próximo dia 23, a Espanha busca mais uma vitória em 2022 após cinco triunfos em oito jogos disputados.

Com o objetivo de evitar a perda de qualquer um de seus titulares antes da Copa do Mundo, o técnico Luis Enrique pode escalar um time alternativo com Hugo Guillamon e Yeremy Pino.

A Espanha está no Grupo E ao lado de Alemanha, Costa Rica e Japão.

Do outro lado, a Jordânia chega embalada com cinco vitória consecutivas. No último confronto disputado em setembro, venceu o Omã por 1 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável ESPANHA: Simon; Carvajal, Guillamon, Garcia, Gaya; Soler, Gavi, Busquets; Pino, Torres, Williams.

Escalação do provável JORDÂNIA: Laila; Al-Zoubi, Obaid, Hashish, Yassin; Al-Hourani, Samir, Al-Rawabdeh; Olwan, Al-Dardour, Al-Naimat.

Desfalques

Espanha

Sem desfalques confirmados.

Jordânia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quita-feira, 17 de novembro de 2022

• Horário: 13h (de Brasília)

• Local: Amman International Stadium – Amã, Jordânia