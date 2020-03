Jonathas, do Elche, é o primeiro jogador brasileiro diagnosticado com coronavírus

Centroavante com passagens por Corinthians, Real Sociedad e Hannover 96 testa positivo para o covid-19

Jonathas de Jesus, do Elche, que disputa a segunda divisão espanhola, testou positivo para o coronavírus covid-19. Por meio de suas redes sociais, o clube comunicou o resultado dos exames realizados após o jogador apresentar febre e dificuldades respiratórias. Com isso, o atacante de 31 anos se tornou o primeiro jogador brasileiro a ser diagnosticado com o vírus e agora está em isolamento por 15 dias.

Revelado pelo , Jonathas fez sua estreia entre os profissionais em 2006. No dois anos seguintes, o centroavante acumulou passagens por outros dois clubes mineiros, o Ipatinga e o Villa Nova, até que foi transferido para o Az Alkmaar, da , em 2008. Em duas temporadas no clube holandês ele fez parte do elenco que conquistou os títulos da e a Supercopa da Holanda.

💚 Todo Elche y el mundo del fútbol está contigo, @Jonathasjesus22



🤝Esto lo ganaremos todos juntos#FranjiverdeEnCasa pic.twitter.com/48T1yQcvR9 — Elche Club de Fútbol (@elchecfoficial) March 15, 2020

Então, o jogador foi à , onde acumulou passagens por Brescia, onde fez uma boa temporada de 2011/12, com 18 gols marcados, Pescara e , onde não teve destaque, e Latina, onde voltou a ser importante balançando as redes em 15 oportunidades.

Depois da boa temporada no Latina, ele foi emprestado ao Elche, por um ano, até que em 2015 chega ao . Em duas temporadas na o atacante marcou 21 gols, até que assinou contrato com o Rubin Kazan, da .

Então, ele se transferiu ao 96, da , mas não teve grande destaque no clube. Em baixa na Europa, o jogador viu com bons olhos o interesse do em repatria-lo e voltou ao . Porém, pelo alvinegro paulista, Jonathas fez apenas um gol em nove partidas disputadas.

Sem o carinho da torcida o centroavante voltou ao Hannover 96, mas novamente não conseguiu se destacar. Então, ele retorna ao Elche, da Espanha, para disputar a segunda divisão espanhola. Até o momento, Jonathas fez apenas quatro partidas e um gol desde seu retorno.

Cabe destacar que o futebol também está parado na Espanha. O foi a primeira equipe a confirmar infectados com a doença - foram cinco no total, com o zagueiro Garay entre eles. O Elche ocupa a sexta colocação na tabela e briga para voltar a disputar a primeira divisão de .