Joia do Vasco, Talles entrou na mira do Flamengo, mas família descarta troca: "temos gratidão"

Rival rubro-negro consultou o atacante, mas família do atleta recusou transferência para qualquer outro clube brasileiro

Talles Magno em pouco tempo se tornou o novo queridinho da torcida vascaína. Aos 17 anos, o atacante vem ganhando protagonismo na equipe cruz-maltina, mas ele poderia estar hoje em outra equipe carioca, o .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

A hipótese de se transferir para o Flamengo foi prontamente descartada pela família do atleta. O pai de Talles Magno, Carlos, diz ter muita gratidão ao atual clube do filho: “Soube que sondaram sobre a multa, mas da parte da família não tem nada a ver. O é o clube formador, que deu todo o apoio para nós. Não faríamos isso. Temos gratidão ao Vasco. Não tem lógica. Se um dia acontecer a saída dele, acredito que seria para fora do ”, disse Carlos ao GloboEsporte.com.

Mais artigos abaixo

Segundo o site, os atuais empresários de Talles Magno serão substituídos em outubro por um agente que tem boa relação com o Vasco. O atual contrato do atacante ainda é de um jogador da base, com salário mensal de R$ 6 mil e multa rescisória baixa, apenas R$ 12 milhões, o que reforçou o interesse do Flamengo.

A promessa de Carlos Leite, futuro representante de Talles Magno, é firmar um novo contrato entre atleta e clube. Talles completa 18 anos somente em junho do ano que vem. Até lá, ele não pode se transferir para nenhum clube do exterior.