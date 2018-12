Jóia do Santos se anima com elogios de Sampaoli

Yuri Alberto se diz ainda mais motivado após ouvir as palavras do novo treinador do Peixe

A chegada de Jorge Sampaoli agitou os bastidores do Santos e deixou vários jogadores empolgados para trabalhar com o técnico argentino. Entre eles, Yuri Alberto, uma das principais joias do Peixe se mostrou entusiasmado com a contratação do treinador, que o fez elogios.

"Fico feliz com as palavras do Sampaoli na chegada. Tenho certeza que vou aprender muito com ele, que é um dos melhores treinadores do mundo. Posso dizer que ganhei uma nova motivação e inspiração ao saber que ele já me conhece. Tenho ainda mais certeza que 2019 será meu ano", disse Yuri ao Uol.

Mesmo de férias, Yuri não perdeu o foco e tem feito publicações em suas redes sociais treinando sozinho. Aos 17 anos, ele foi promovido aos profissionais do Santos em 2018 e, agora, mais adaptado, pode ter um 2019 recheado de realizações.