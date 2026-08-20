Lars Unnerstall mantém seu lugar debaixo das traves pelos Tukkers. A defesa do FC Twente é formada, da direita para a esquerda, por Bart van Rooij, Robin Pröpper, Ruud Nijstad e Aske Adelgaard.
Ramiz Zerrouki terá de garantir o controle no meio-campo, com a ajuda de Daouda Weidmann ao seu lado. O francês tem um forte início de temporada, com dois gols e duas assistências em quatro partidas.
Marko Pjaca, Daan Rots e Sondre Ørjasæter são as peças mais adiantadas no meio-campo do Twente, com Rots, originalmente um ponta, voltando a atuar como 'camisa 10'. Wout Weghorst atuará nesta quinta-feira à noite como o centroavante mais avançado no De Grolsch Veste.
Escalação do FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Pröpper, Nijstad, Adelgaard; Zerrouki, Weidmann; Pjaca, Rots, Ørjasæter; Weghorst