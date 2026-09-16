John Stegeman ficou profundamente impressionado com Julian Brandt, como disse o treinador do Willem II em conversa com a Voetbal International após a partida contra o Ajax (derrota por 5 a 1).

Ajax e Willem II se enfrentaram na noite de terça-feira, na Johan Cruijff ArenA. O Ajax abriu 2 a 0 pouco antes do intervalo e ampliou ainda mais a vantagem no segundo tempo.

Com o placar em 4 a 0, os visitantes ainda diminuíram, mas Kasper Dolberg deu a palavra final: o dinamarquês marcou o 5 a 1.

Após a partida, Stegeman falou com a VI. O repórter Kalumn van Oudheusden perguntou ao treinador como é possível se preparar para jogadores como Brandt.

“Da melhor forma possível, mas de vez em quando ele mostra genialidade. E tudo bem. É simplesmente assim. Acho que ele é um grande jogador, e eles têm mais desses”, concluiu Stegeman.

Na sequência, Stegeman afirmou que o Ajax venceu com mérito na ArenA, mas ainda assim lamentou as chances desperdiçadas por sua equipe. “É preciso ter um pouco de sorte, claro que o Ajax venceu com mérito, mas nós também deixamos passar oportunidades de machucá-los, especialmente no começo.”