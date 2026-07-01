Johan Manzambi e o ponta-esquerda de 50 milhões de euros a caminho do Newcastle United

O Newcastle United já contratou o sucessor de Anthony Gordon. Segundo Fabrizio Romano, entre outros, o clube vai pagar pelo menos cinquenta milhões de euros ao TSG Hoffenheim por Bazoumana Touré. Johan Manzambi, do SC Freiburg, também parece estar a caminho do St. James’ Park.

Touré, que ainda tem apenas 20 anos, tem contrato com o Hoffenheim até meados de 2029, clube pelo qual joga há cerca de um ano e meio. O jogador canhoto foi contratado no início de 2025 por cerca de dez milhões de euros, vindo do Hammarby IF, da Suécia.

Touré não demorou muito para se adaptar à Bundesliga. Em 43 partidas pelo clube, ele marcou 5 gols e deu 15 assistências. Doze dessas quinze assistências foram registradas na última temporada da Bundesliga.

Com seu desempenho, Touré conquistou uma vaga na seleção da Costa do Marfim para a Copa do Mundo, que teve uma boa participação no torneio, mas, apesar de uma partida emocionante contra a Noruega, sofreu um gol decisivo de Erling Braut Haaland nos últimos instantes. Touré disputou, no total, oitenta minutos na Copa do Mundo.

Depois de Touré, o Newcastle parece estar prestes a contratar outro grande talento: Manzambi. O suíço de 20 anos já causou grande impressão na última temporada em seu clube, que chegou à final da Liga Europa em parte graças aos seus dois gols e duas assistências.

Manzambi tem contrato com o Freiburg até meados de 2030, e o clube pode receber uma quantia atraente, embora ainda desconhecida, pela transferência. O especialista em mercado de transferências Ben Jacobs informa que o Newcastle e o Freiburg estão em negociações avançadas e que o clima entre os ingleses em relação à transferência é positivo.

O meio-campista está causando furor neste verão na Copa do Mundo com a Suíça, pela qual já marcou dois gols e deu duas assistências. Manzambi e seus companheiros de equipe enfrentam a Argélia na manhã de sexta-feira, nas oitavas de final.

Manzambi deve ser o sucessor de Sandro Tonali no Newcastle. O craque italiano está de saída para o Tottenham Hotspur por 115 milhões de euros. Após a saída anterior de Gordon para o Barcelona, que pagou cerca de oitenta milhões de euros, o Newcastle espera apresentar rapidamente seus sucessores.



