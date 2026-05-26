Johan Derksen vê as imagens e fica revoltado com a conduta inadequada recorrente de Arjen Robben

Arjen Robben foi tema de discussão na mesa do programa “Vandaag Inside” na noite de segunda-feira. O ex-jogador da seleção holandesa se deixou levar à beira do campo enquanto treinava o time sub-14 do FC Groningen, o que gerou reações de Johan Derksen e Wilfred Genee.

Como técnico da equipe juvenil do Groningen, Robben teve um desentendimento com Genee em abril. A equipe do filho do apresentador do Vandaag Inside jogou contra a equipe de Robben naquela ocasião.

A partida foi vencida por 1 a 0 pelo Viktoria, que estava em primeiro lugar na competição. O FC Groningen estava em segundo. Após o jogo, Robben discutia com o árbitro de plantão, quando Genee se aproximou.

Naquele momento, Robben empurrou o apresentador do Vandaag Inside e disse: “Você não se mete nisso.” Genee então agarrou-se à borda, o que o impediu de se afastar.

Agora, surgiu mais um vídeo em que se vê Robben gesticulando descontroladamente e gritando com o árbitro em campo. As imagens são discutidas na mesa do VI.

Derksen toma a iniciativa: “É algo estrutural nele. Ele estava gritando com um árbitro de novo, mesmo sem público algum. Se isso serve de exemplo para os jovens, ele nunca mais poderá proibir os jovens de xingar e gritar com o árbitro”, ele começa.

De Snor acha até que o Groningen deve intervir e defende a demissão de Robben. “Ele não sabe lidar com crianças de jeito nenhum. O FC Groningen precisa intervir nisso de uma vez”, conclui ele.

O apresentador Genee, com quem Robben teve um desentendimento em março, também reage ao incidente. “Isso é exatamente o que aconteceu há um mês, ele entra em campo e continua, e eu realmente penso: o que é isso?”, diz ele.







