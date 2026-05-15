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Johan DerksenVandaag Inside
Sydney Jordan

Traduzido por

Johan Derksen não poupa Wilfred Genee ao vivo no programa “Vandaag Inside”, após a polêmica em torno de Curaçao

D. Advocaat
F. Rutten
Curaçao

Houve bastante polêmica em torno do retorno de Dick Advocaat como técnico da seleção de Curaçao. No programa “Vandaag Inside”, Johan Derksen e Hélène Hendriks fazem uma autoavaliação. 

Advocaat havia deixado o cargo de técnico da seleção de Curaçao devido à saúde de sua filha. Fred Rutten sucedeu o “Pequeno General”, mas isso não durou muito. Nesta semana, Rutten apresentou sua demissão após um período tumultuado, no qual o patrocinador principal, Corendon, chegou a ameaçar encerrar o patrocínio.

“Fred Rutten deve estar decepcionado”, abre Thomas van Groningen, o substituto de Wilfred Genee. “Nós desempenhamos um papel errado nisso”, reconhece Derksen imediatamente. “Eu também me culpo por isso. Temos simpatia por Dick e a demonstramos totalmente.”

Amistosos
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Curaçao
CUW

“Insistimos que Dick voltasse, enquanto Fred ficou de fora e não podia fazer nada”, continua Derksen. Em seguida, ele chama Advocaat de ‘Heintje Davids’, referindo-se às várias vezes em que este anunciou sua saída e posterior retorno. 

“E isso ainda foi recompensado, mas isso não é jornalismo”, opina o Snor. Ele menciona que Hendriks havia dito a Rutten que ele deveria dizer à diretoria de Curaçao que eles precisavam readmitir Advocaat. “Isso não tem nada a ver com jornalismo”, julga Derksen com veemência.

Hendriks também refletiu sobre o cenário. “O ideal teria sido se Rutten e Advocaat tivessem ido juntos para a Copa do Mundo. Mas precisamos simplesmente fazer uma autoavaliação.” Rene van der Gijp não entendeu nada da campanha para ajudar Advocaat a voltar ao cargo. “Quando vocês começaram a fazer isso, não havia nada disso em vista.” 

Ao que Van Groningen responde: “Aquele ‘vocês’ estava aqui e agora não está mais”, referindo-se a Genee. “Wilfred mantém contato constante com o chefe da Corendon e é o assessor de relações públicas deles. Aquele cara da Corendon queria o Advocaat de volta, porque, para a venda de suas viagens comerciais, o Dick era mais atraente do que o Fred”, afirma Derksen. “Simplesmente não fizemos isso direito, todos nós”, conclui Hendriks.

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