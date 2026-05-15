Johan Derksen não poupa Wilfred Genee ao vivo no programa “Vandaag Inside”, após a polêmica em torno de Curaçao

Houve bastante polêmica em torno do retorno de Dick Advocaat como técnico da seleção de Curaçao. No programa “Vandaag Inside”, Johan Derksen e Hélène Hendriks fazem uma autoavaliação.

Advocaat havia deixado o cargo de técnico da seleção de Curaçao devido à saúde de sua filha. Fred Rutten sucedeu o “Pequeno General”, mas isso não durou muito. Nesta semana, Rutten apresentou sua demissão após um período tumultuado, no qual o patrocinador principal, Corendon, chegou a ameaçar encerrar o patrocínio.

“Fred Rutten deve estar decepcionado”, abre Thomas van Groningen, o substituto de Wilfred Genee. “Nós desempenhamos um papel errado nisso”, reconhece Derksen imediatamente. “Eu também me culpo por isso. Temos simpatia por Dick e a demonstramos totalmente.”

“Insistimos que Dick voltasse, enquanto Fred ficou de fora e não podia fazer nada”, continua Derksen. Em seguida, ele chama Advocaat de ‘Heintje Davids’, referindo-se às várias vezes em que este anunciou sua saída e posterior retorno.

“E isso ainda foi recompensado, mas isso não é jornalismo”, opina o Snor. Ele menciona que Hendriks havia dito a Rutten que ele deveria dizer à diretoria de Curaçao que eles precisavam readmitir Advocaat. “Isso não tem nada a ver com jornalismo”, julga Derksen com veemência.

Hendriks também refletiu sobre o cenário. “O ideal teria sido se Rutten e Advocaat tivessem ido juntos para a Copa do Mundo. Mas precisamos simplesmente fazer uma autoavaliação.” Rene van der Gijp não entendeu nada da campanha para ajudar Advocaat a voltar ao cargo. “Quando vocês começaram a fazer isso, não havia nada disso em vista.”

Ao que Van Groningen responde: “Aquele ‘vocês’ estava aqui e agora não está mais”, referindo-se a Genee. “Wilfred mantém contato constante com o chefe da Corendon e é o assessor de relações públicas deles. Aquele cara da Corendon queria o Advocaat de volta, porque, para a venda de suas viagens comerciais, o Dick era mais atraente do que o Fred”, afirma Derksen. “Simplesmente não fizemos isso direito, todos nós”, conclui Hendriks.