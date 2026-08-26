Johan Derksen não aprovou a atuação de Robert Eenhoorn, diretor-geral do Feyenoord, após a partida fora de casa contra o SC Cambuur. Torcedores do Feyenoord soltaram fogos de artifício no setor visitante durante o duelo de domingo, fazendo com que várias pessoas no setor da torcida mandante ficassem feridas. Como consequência, a partida ficou paralisada por um longo tempo.

Após o fim do duelo, Eenhoorn disse à ESPN entre outras coisas: “Lamentável, para começar. Acho isso especialmente terrível para alguns torcedores do Cambuur que ficaram feridos. Espero que essas pessoas fiquem bem.”

“Se algumas pessoas (os autores, red.) forem identificadas, elas receberão proibição de entrar em estádio. Neste momento, não dá para fazer mais do que isso, mas me parece claro que absolutamente não queremos ver isso. Espero que as pessoas que fizeram isso sintam um pouco de vergonha.”

Derksen voltou a comentar, na noite de quarta-feira, no Vandaag Inside, as declarações de Eenhoorn. “Aquele diretor se comportou de forma muito covarde. Poupou um pouco aqueles autores, porque todos têm um pouco de medo deles. Mas eu acho que o Feyenoord é responsável por sua própria torcida.”

“Não está na hora de dizer àquela turma: vocês não entram mais? São assassinos em potencial! E aí, quando você vê uma reação dessas deles... Isso é completamente escandaloso. Tudo é premeditado. Tudo é levado escondido para dentro, com balaclavas, bandeiras para se esconder embaixo, e então você chega com um grande espetáculo. Aí eu penso: isso não dá para fazer com os clubes, não é?”

Valentijn Driessen, também à mesa, concorda com Derksen. “Como diretor, você tem de ter coragem de intervir com mão de ferro, não? E aí os jogadores ainda ficam acenando, e o treinador fica acenando. É realmente ridículo. Mas eu sou simplesmente a favor de proibir torcedores visitantes”, disse o jornalista.

Derksen reage: “Há todos os motivos para proibir isso. E aí você pode até dizer que vamos tentar de novo depois de algum tempo, mas isso é só temporário, e depois você tem a mesma miséria de novo. Ou então temos de aplicar punições insanas, como na Inglaterra.”