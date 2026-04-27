Johan Derksen: “É de se enlouquecer! Eles estão destruindo o futebol juvenil!”

Uma partida juvenil entre o VV Actief, de Eelde, e o HSC, de Sappemeer, saiu do controle no último fim de semana. Depois que o árbitro suspendeu a partida, começou uma briga. Johan Derksen ficou sabendo do ocorrido e, no podcast “Groeten uit Grolloo”, fez uma crítica severa.

“Estamos profundamente envergonhados”, disse o secretário de competições Bert Bousema, em nome do VV Actief, em uma declaração ao Dagblad van het Noorden. “Vamos primeiro investigar o que exatamente aconteceu.” Segundo um espectador que prefere permanecer anônimo, os dois treinadores entraram em conflito após algumas decisões do árbitro. Por fim, a partida juvenil foi interrompida após 20 minutos.

“Os pais e os treinadores de base que estão ao redor são mais loucos do que as próprias crianças”, avalia Derksen no podcast que é publicado online todas as segundas-feiras. “Você é responsável por crianças de onze e doze anos.”

“O Actief é um clube de vila, e o HSC de Sappemeer é até um clube respeitável”, esclarece Derksen, que fica sabendo que o ex-diretor do FC Groningen, Hans Nijland, é presidente do HSC. “E Wierd Duk é o ex-lateral-direito da equipe principal”, acrescenta ele mesmo.

“Um clube legal”, continua Derksen. “Mas é inacreditável que uma partida seja interrompida porque os dois treinadores de base brigam. E a situação sai tanto do controle que a polícia é chamada para restaurar a ordem.”

“Treinadores de base que têm uma função educativa e que se comportam assim não devem mais ser treinadores de base na vida. É algo que ultrapassa a imaginação. Pais e dirigentes estão destruindo completamente o futebol juvenil. Pois essas crianças só querem jogar futebol”, afirma o analista de Grolloo.