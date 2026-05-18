Johan Derksen critica duramente um analista do Studio Voetbal: “Que bom que nos livramos dele!”

Johan Derksen não lamenta nem por um momento o fim do NOS Studio Voetbal, como ele mesmo afirma no programa Vandaag Inside. No domingo foi a última transmissão do programa de debate sobre futebol da emissora pública, que está sendo cancelado por motivos de corte de gastos.

“Eu gostava, porque sempre passavam alguns jogos à noite”, reconhece René van der Gijp, admitindo que sentirá falta do Studio Voetbal. “De qualquer forma, eu assisto a tudo, então também assistia a esse programa. Não porque achasse tão bom, mas apenas para me manter um pouco informado.”

Derksen, por sua vez, é bem mais crítico. “Estou feliz por termos nos livrado desse Afellay, com suas análises semicientíficas de jogos de merda. Peter Bosz lhe deu uma chance no PSV, mas agora ele saiu depois de quatro meses porque não conseguia ser dominante o suficiente.”

A saída de Ibrahim Afellay do PSV foi anunciada no último fim de semana pelo próprio campeão nacional. O assistente técnico teve uma divergência de opiniões com o técnico Peter Bosz sobre seu papel na comissão técnica, após o que foi decidido encerrar a colaboração com efeito imediato.

“Não, porque ele ainda precisa aprender o ofício”, resmunga Derksen sobre Afellay. “Nenhum clube estava interessado nele, Bosz lhe dá uma chance, e agora, supostamente, suas qualidades não foram aproveitadas…”

Derksen está totalmente farto de Afellay. “Agora ele vai voltar a ser analista nos jogos da Copa do Mundo. Então vamos ter que aturar esse rapaz de novo. Aliás, também acho um sacrifício ter que ouvir Pierre van Hooijdonk a noite toda.”

Tina Nijkamp relata, por fim, que a última transmissão do Studio Voetbal foi, para muitos telespectadores, “notável”. “Todos os telespectadores comentavam que Rafael van der Vaart estava completamente bêbado à mesa. Esse era o boato. Mas agora está encerrado, ponto final.”