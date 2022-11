Jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022: adversários, datas, horário e mais

Brasil estreia no Mundial do Qatar contra a Sérvia

A seleção brasileira está nos preparativos finais para a Copa do Mundo de 2022. Cabeça de chave de grupo G - e favorita para se classificar em primeiro lugar -, a Amarelinha vai enfrentar Sérvia, Suíça e Camarões na primeira fase

A equipe comandada por Tite fará a sua estreia no Mundial diante da Sérvia, no dia 24 de novembro. O segundo compromisso será contra a Suíça e o terceiro contra a seleção de Camarões.

A Fifa também detalhou os horários e estádios de cada partida. A Copa do Mundo terá início no dia 20 de novembro e irá até 18 de dezembro.

Veja como ficaram os jogos do Brasil na primeira fase:

Quinta-feira - 24 de novembro

16h - BRASIL x Sérvia, no Lusail Stadium

Segunda-feira - 28 de novembro

13h - BRASIL x Suíça, no Stadium 974

Sexta-feira - 2 de dezembro

16h - BRASIL x Camarões, no Lusail Stadium

O calendário do mata-mata da Copa do Mundo do Qatar também já está definido. Veja como ficaram as datas das partidas a partir das oitavas de final: