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Dick LukkienRTV Noord
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Jogo do FC Groningen volta a descambar: «Nunca mais contra equipas daquele país»

FC Groningen
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O encontro 'particular' entre o FC Groningen e o grego Volos deixou um travo extremamente amargo para Dick Lukkien. O treinador do clube da Eredivisie está longe de estar satisfeito com o jogo maldoso do adversário e falou de forma dura à RTV Noord.

No estádio do BV Veendam, nem o Groningen nem o Volos conseguiram marcar. Thom van Bergen, em particular, devia certamente ter visto o seu nome no marcador pelo menos uma vez, mas desperdiçou uma grande oportunidade tanto antes como depois do intervalo.

No entanto, após o apito final, o assunto esteve longe de ser o resultado (0-0). O lateral-esquerdo do Groningen, Tyrique Mercera, levou uma pancada, e o jogador do Volos Hamza Mendyl deu uma entrada tardia sobre Jorg Schreuders.

Uma semana antes, também já tinha corrido mal frente a outra equipa grega, o AEK Atenas. Na segunda parte desse duelo, Pelle Clement levou uma pancada forte e Felipe Relvas fez uma entrada duríssima sobre Travis Hernes.

No final, Lukkien foi questionado pela RTV Noord se o Groningen deve voltar a defrontar equipas gregas na próxima pré-temporada. "Acho totalmente justo que faças essa pergunta", reagiu o treinador.

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"No próximo ano, não devemos voltar a querer isto. Pelos vistos, quando se vem da Grécia como equipa de futebol, fazem-se coisas muito estranhas, cometem-se faltas muito estranhas. Vamos pensar se ainda devemos querer isto."

"Estávamos no banco a pensar: mas o que é isto? Isto aparentemente faz parte das equipas gregas, e a questão é se devemos aceitar isto. Na verdade, acho que não", afirmou Lukkien.

O FC Groningen faz um particular a 1 de agosto, no Euroborg, frente ao Real Valladolid, antes de a temporada da Eredivisie arrancar uma semana depois, no mesmo estádio, para a equipa de Lukkien, diante do FC Utrecht.

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